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27.05.2020 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отстоял свою крепость

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 113(8167)
В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Князев, воевавший под Сталинградом, одержал победу в очередном штурме. Он вернул через суд свою единственную квартиру, которую пытался присвоить нечестный "друг". Сейчас обидчика обвинили в мошенничестве, а жилье вновь зарегистрировали на ветерана.

История насколько проста, настолько и возмутительна ("РГ" писала об этом в номере от 15 апреля 2020 года). Пользуясь тем, что 96-летний пожилой человек практически ослеп, с ним заключили договор купли-продажи жилья.

Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ
Суд вернул калининградскому ветерану единственную квартиру

Владимир Васильевич подписал документ, думая, что завещает "другу" квадратные метры в обмен на пожизненный уход. Ухода ветеран не получил. Как и денег, прописанных в договоре купли-продажи, - 1,8 миллиона рублей.

- Меня привезли куда-то на машине, я из нее не выходил, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Князев. - В машину села девушка, работница нотариальной конторы (на самом деле МФЦ. - Прим. ред.). Говорит, подпишите договор. Я ей говорю: милая, как же я его подпишу, если я ничего не вижу. А она мне: "Не страшно, я вам покажу, где подпись поставить". Что там в договоре было, она мне не прочитала, да я и не просил. Не думал, что Коля меня обманет.

Обманщик Коля - давний "друг семьи" Князевых. Когда жена Владимира Васильевича умерла, он предложил съехаться.

Ветеран согласился, четко обозначив условия: если младший "друг" переедет к нему, будет ухаживать за ним всю оставшуюся жизнь, то получит по завещанию квартиру. Вот только вместо завещания ослепшему солдату подсунули совсем другой документ.

Фото: Сергей Николаев / РГ
В Ленобласти 94-летняя фронтовичка, живущая в бараке, получит квартиру

За участника Сталинградской битвы заступилась региональная прокуратура. Надзорное ведомство выступило на заседании областного суда, поддержав позицию Владимира Князева. Суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной.

На днях в региональном управлении Росреестра зарегистрировали право собственности Владимира Князева на квартиру. Никуда ехать для этого пожилому человеку не пришлось - сотрудники ведомства сами навестили героя и приняли заявление на дому. И вот Владимир Васильевич получил заветные документы.

Сказать, что ветеран был рад, - не сказать ничего. Хоть Николай и не пытался выселить пожилого человека, тяжело сознавать, что единственное жилье принадлежит обманщику. Сейчас наш герой впервые за последние два года (а именно столько длилась тяжба) воспрянул духом.

- Опять могу говорить, что мой дом - моя крепость, - радуется Владимир Князев.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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