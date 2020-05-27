В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Князев, воевавший под Сталинградом, одержал победу в очередном штурме. Он вернул через суд свою единственную квартиру, которую пытался присвоить нечестный "друг". Сейчас обидчика обвинили в мошенничестве, а жилье вновь зарегистрировали на ветерана.

История насколько проста, настолько и возмутительна ("РГ" писала об этом в номере от 15 апреля 2020 года). Пользуясь тем, что 96-летний пожилой человек практически ослеп, с ним заключили договор купли-продажи жилья.

Владимир Васильевич подписал документ, думая, что завещает "другу" квадратные метры в обмен на пожизненный уход. Ухода ветеран не получил. Как и денег, прописанных в договоре купли-продажи, - 1,8 миллиона рублей.

- Меня привезли куда-то на машине, я из нее не выходил, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Князев. - В машину села девушка, работница нотариальной конторы (на самом деле МФЦ. - Прим. ред.). Говорит, подпишите договор. Я ей говорю: милая, как же я его подпишу, если я ничего не вижу. А она мне: "Не страшно, я вам покажу, где подпись поставить". Что там в договоре было, она мне не прочитала, да я и не просил. Не думал, что Коля меня обманет.

Обманщик Коля - давний "друг семьи" Князевых. Когда жена Владимира Васильевича умерла, он предложил съехаться.

Ветеран согласился, четко обозначив условия: если младший "друг" переедет к нему, будет ухаживать за ним всю оставшуюся жизнь, то получит по завещанию квартиру. Вот только вместо завещания ослепшему солдату подсунули совсем другой документ.

За участника Сталинградской битвы заступилась региональная прокуратура. Надзорное ведомство выступило на заседании областного суда, поддержав позицию Владимира Князева. Суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной.

На днях в региональном управлении Росреестра зарегистрировали право собственности Владимира Князева на квартиру. Никуда ехать для этого пожилому человеку не пришлось - сотрудники ведомства сами навестили героя и приняли заявление на дому. И вот Владимир Васильевич получил заветные документы.

Сказать, что ветеран был рад, - не сказать ничего. Хоть Николай и не пытался выселить пожилого человека, тяжело сознавать, что единственное жилье принадлежит обманщику. Сейчас наш герой впервые за последние два года (а именно столько длилась тяжба) воспрянул духом.

- Опять могу говорить, что мой дом - моя крепость, - радуется Владимир Князев.