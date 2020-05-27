Названа вероятная причина обрушения балконов с дома в центре Петербурга

В Петербурге с дома №20 по улице Кирочной демонтировали обрушившиеся накануне балконы, сообщает администрация Центрального района Северной столицы.

Напомним, балконы рухнули с шестого по третий этажи. Но при этом они не упали на землю, а остались висеть на стенах. Из-за того, что существовала опасность падения повисших на фасадах конструкций, территорию огородили, никто из жителей и прохожих не пострадал.

В администрации Центрального района примерно восстановили картину происшедшего. Первым начал падать балкон на шестом этаже. Он обрушился на балкон на пятом этаже, тот в свою очередь тоже обрушился на нижний.

Сам дом по Кирочной, 20, имеет охранный статус. Через несколько лет в здании должен был пройти капитальный ремонт. В последнее время балконы были затянуты характерной зеленой сеткой из-за падения штукатурки. Но при этом районные власти говорят, что претензий к самим конструкциям не было.

Глава районной администрации Максим Мейскин в качестве возможных причин ЧП назвал нарушение гидроизоляции, она могла вызвать коррозию и привести к обрушению конструкций.

В ближайшее время в доме обследуют все балконы, в том числе и те, что не вызывают вопросов. Также в Центральном районе начнутся проверки всех зданий, не только дореволюционных, но и так называемых сталинок. К слову, дом по Кирочной, 20, был построен в 1935 году по передовым технологиям того времени.

Свою проверку обстоятельств случившегося начала прокуратура Центрального района Петербурга.