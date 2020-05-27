Оркестр "Таврический" поздравил Петербург с юбилеем

Симфонический оркестр "Таврический" онлайн-концертом поздравил Петербург с 317-летием.

Как сообщает пресс-служба оркестра, концерт был исполнен в стенах исторического парка "Россия - моя история". В концерте приняли участие знаменитый скрипач Эдвин Мартон, победитель юношеского "Евровидения" классической музыки Иван Бессонов и оркестр "Таврический", хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов.

В рамках концерта через онлайн-мост в Москве певица Светлана Феодулова повторила свой рекорд по исполнению "Турецкий марш" Моцарта в самом быстром темпе.