Петербургским волонтерам #Мывместе дали дюжину автомобилей

Новости

Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 22:20
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 21:44
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 21:31
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 21:25
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 20:47
Для москвичей открывается городской велопрокат 20:47
В Москве вновь откроются парки 20:39
В Москве открываются ярмарки выходного дня 20:36
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 20:35
В Москве снова откроются автосалоны 20:22
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями 19:29
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве 19:23
Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 21:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургским волонтерам #Мывместе дали дюжину автомобилей

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Автомобильная компания предоставила петербургским волонтерам проекта #Мывместе двенадцать легковых машин.
Фото: Центр городских волонтеров. Фото: Центр городских волонтеров.
Фото: Центр городских волонтеров.

- Машины нужны добровольцам для того, чтобы они могли добираться до заявителей быстрее, - говорят в волонтерском штабе. - Это даст возможность за день доставлять продукты и лекарства большему количеству бабушек и дедушек.

Фото: Архив Дениса Моисеева
Волонтер рассказал о работе в госпитале Ленэкспо

В апреле волонтеры пользовались машинами, предоставленными другой компанией. Но в мае акция закончилась. Тому, что спонсорские машины снова появились, участники проекта очень рады: несмотря на существенное уменьшение количества заявок, автомобили простаивать не будут - спектр задач, выполняемых добровольцами, значительно расширился.

- Автомобили - неоценимая помощь для нас, - радуется автоволонтер Андрей Зленко. В мае ребята работали без машин, и это было тяжело. Один очень активный доброволец, когда пришлось сдать спонсорскую машину, за собственные деньги арендовал автомобиль в службе проката. Это иллюстрация к высокому уровню мотивации наших волонтеров.

Да, количество заявок на доставку продуктов сейчас заметно уменьшилось, их успешно выполняют пешие участники акции взаимопомощи. Но в то же время появились другие задачи - как раз для добровольцев на автомобилях. Например, я каждое утро доставляю нуждающимся горячие обеды. У меня восемь подопечных. Это значит, что из своего района я должен приехать в центр, забрать там обеды и развести их людям, живущим в другом районе. Выполнить это пешком было бы нереально.

Кроме того, порой сложные заявки поступают на горячую линию проекта #Мывместе. Например, надо приехать в Колпино, взять у пенсионера рецепт на бесплатное лекарство, потом съездить за ним в аптеку Зеленогорска и привезти назад в Колпино. Таких обращений очень много! Порой ради выполнения одной-единственной заявки приходится наматывать десятки километров. И вы знаете, меня это радует, ведь если бы не мы, старику пришлось бы совершать такой подвиг самостоятельно, на общественном транспорте, представляете?

Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтерскому проекту #Мывместе исполнилось два месяца

Также добровольцы сейчас активно занимаются социальной доставкой - развозят благотворительные продуктовые наборы. Это пакеты или коробки килограммов по семь. Набиваем ими машину под завязку и доставляем по адресам.

Знаю, что спонсорские машины получили и волонтеры Красного Креста. На них ездят те, кто отрабатывают заявки петербуржцев, проходящих дома карантин по COVID-19. Там своя специфика - автомобили нужно постоянно дезинфицировать.

Еще мы помогаем бабушкам и дедушкам перебраться на дачи. Почему нет? Если мы можем помочь людям уехать туда, где им будет комфортнее и безопаснее, мы должны это сделать. Помощь старикам давно уже не ограничивается простой доставкой продуктов и лекарств, как это было раньше.

Справка "РГ"

Согласно оперативной информации Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 17762 заявки от петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
В Москве изменилась пропускная система
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря