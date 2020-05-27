Петербургским волонтерам #Мывместе дали дюжину автомобилей

Автомобильная компания предоставила петербургским волонтерам проекта #Мывместе двенадцать легковых машин.

- Машины нужны добровольцам для того, чтобы они могли добираться до заявителей быстрее, - говорят в волонтерском штабе. - Это даст возможность за день доставлять продукты и лекарства большему количеству бабушек и дедушек.

В апреле волонтеры пользовались машинами, предоставленными другой компанией. Но в мае акция закончилась. Тому, что спонсорские машины снова появились, участники проекта очень рады: несмотря на существенное уменьшение количества заявок, автомобили простаивать не будут - спектр задач, выполняемых добровольцами, значительно расширился.

- Автомобили - неоценимая помощь для нас, - радуется автоволонтер Андрей Зленко. В мае ребята работали без машин, и это было тяжело. Один очень активный доброволец, когда пришлось сдать спонсорскую машину, за собственные деньги арендовал автомобиль в службе проката. Это иллюстрация к высокому уровню мотивации наших волонтеров.

Да, количество заявок на доставку продуктов сейчас заметно уменьшилось, их успешно выполняют пешие участники акции взаимопомощи. Но в то же время появились другие задачи - как раз для добровольцев на автомобилях. Например, я каждое утро доставляю нуждающимся горячие обеды. У меня восемь подопечных. Это значит, что из своего района я должен приехать в центр, забрать там обеды и развести их людям, живущим в другом районе. Выполнить это пешком было бы нереально.

Кроме того, порой сложные заявки поступают на горячую линию проекта #Мывместе. Например, надо приехать в Колпино, взять у пенсионера рецепт на бесплатное лекарство, потом съездить за ним в аптеку Зеленогорска и привезти назад в Колпино. Таких обращений очень много! Порой ради выполнения одной-единственной заявки приходится наматывать десятки километров. И вы знаете, меня это радует, ведь если бы не мы, старику пришлось бы совершать такой подвиг самостоятельно, на общественном транспорте, представляете?

Также добровольцы сейчас активно занимаются социальной доставкой - развозят благотворительные продуктовые наборы. Это пакеты или коробки килограммов по семь. Набиваем ими машину под завязку и доставляем по адресам.

Знаю, что спонсорские машины получили и волонтеры Красного Креста. На них ездят те, кто отрабатывают заявки петербуржцев, проходящих дома карантин по COVID-19. Там своя специфика - автомобили нужно постоянно дезинфицировать.

Еще мы помогаем бабушкам и дедушкам перебраться на дачи. Почему нет? Если мы можем помочь людям уехать туда, где им будет комфортнее и безопаснее, мы должны это сделать. Помощь старикам давно уже не ограничивается простой доставкой продуктов и лекарств, как это было раньше.

Справка "РГ"

Согласно оперативной информации Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 17762 заявки от петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.