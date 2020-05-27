После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь". Тем временем Следственный комитет РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, девочка пропала вечером 23 мая. Известно, что она была одета в розовое платье, розовые сандалии и бордовые колготки. Поиски начались с момента пропажи и с тех пор не прекращаются ни на минуту.

В круглосуточных поисковых мероприятиях задействованы сотрудники МЧС, МВД, ФСИН, Росгвардии, военнослужащие Псковского гарнизона, а также добровольцы: подводники, мотопланеристы, активисты поискового отряда "Лиза Алерт" и просто неравнодушные местные жители.

В СК отмечают, что территорию прочесывают кинологи с собаками и осматривают с воздуха квадрокоптерами. Дно водоемов обследуют водолазы. Следствием отрабатываются все возможные версии исчезновения девочки.