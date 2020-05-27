Пожарившим на Вечном огне сосиски петербуржцам ужесточили статью

Уголовное дело о том, как петербуржцы пожарили сосиски над Вечным огнем, переквалифицирована более тяжкую статью. Изначально мужчине и двум девушкам вменялся вандализм, сейчас следователи видят в случившемся надругательство над могильным сооружением, сообщает СК РФ.

Напомним, несколько дней назад две девушки и их друг приехали в Кронштадт, к Вечному огню над братской могилой рабочих и матросов и приготовили еду на мемориале. Этот поступок попал на камеры видеонаблюдения и крайне возмутил жителей Кронштадта.

Директор местного музея обратился в полицию, стражи порядка в тот же день установили личности всех участников действа. Уголовное дело было передано в СК по Петербургу.

Задержанные раскаялись в содеянном и рассказали следователям, что не подумали о смысле и последствиях своего поступка. Для молодого человека оказалось открытием, что Вечный огонь горит над захоронением.

Стоит отметить, что наказание по статье "надругательство над могильным сооружением" достаточно серьезное. В частности, молодых людей может ждать ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, арест до полугода или же лишение свободы на срок до пяти лет.

В ближайшее время суд изберет всем троим меру пресечения.