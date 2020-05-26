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26.05.2020 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полицейские Петербурга установили личности всех трех участников жарки сосисок у Вечного огня в Кронштадте. Уголовное дело принял к производству Следственный комитет Северной столицы.

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Мужчина и две девушки были задержаны в Кронштадте после того, как пожарили сосиски на Вечном огне над братской могилой рабочих и матросов. Мемориал расположен на Якорной площади в центре города. Троица приехала к памятнику на машине. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как компания подошла с шампурами к мемориалу и стала жарить сосиски.

Уже общаясь со следователями, петербуржцы заявили, что раскаиваются в случившемся. Одна из девушек свой поступок объяснила легкомыслием. Молодой человек заявил, что не представлял истинное значение памятника, в частности, он даже не подумал, что там находится могила. Еще одна девушка призналась, что не подумала о сути и последствиях своего поступка.

Тем не менее, все трое стали фигурантами уголовного дела. В ближайшее время им предъявят обвинение, а суд изберет им меру пресечения.

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