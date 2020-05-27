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После нескольких публикаций "РГ" ростовские чиновники наконец сделали ремонт в сгоревшей муниципальной квартире ветерана труда Тамары Владимировны Хеладзе. Несколько лет назад они заставили старушку провести зиму в доме, отключенном от света, газы и воды.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Радиаторные батареи так и висят неподключенные. Труб к ним даже не предусмотрено. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Радиаторные батареи так и висят неподключенные. Труб к ним даже не предусмотрено. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Большие усилия потребовались, чтобы чиновники хотя бы переселили Тамару Владимировну с сыном-инвалидом в маневренный фонд и отремонтровали ее жилье (см. "Помощь приходит с газетой", "РГ-Неделя" № 287(7750) от 21 декабря 2018 г.). В марте ее помпезно вселяли обратно: на новоселье приехали чины из администрации с цветами и фотографом.

Но после их отъезда выяснилось, что квартиру не подключили ни к отоплению, ни к газу, а в акте о выполненных работах есть пункты, больше похожие на приписки. Все обещали доделать и исправить. И вот спустя два месяца мы решили посмотреть, как изменилась жизнь пенсионерки. Оказалось, что практически никак. К ней один раз приехала бригада, которая вывезла-таки из двора брошенный строительный мусор. Однако радиаторные батареи остаются неподключенными. Труб к ним даже не предусмотрено. Горячей воды нет, чтобы помыться, пожилая женщина греет кастрюльки на плите.

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Дом старый, дореволюционный, так что в квартире даже в середине мая холодновато. Электрический счетчик до сих пор не опломбирован, видимо, пенсионерке сейчас насчитают по полной. Лампочку в коридоре повесили, а выключатель вывести "забыли". И так далее. Куда ни плюнь - хамское, наплевательское отношение к пожилому человеку.

"Почему же вы нам сразу не позвонили?" - спрашиваю. "Да мне вот сразу после вашей статьи позвонили из администрации и сказали, что все сделают, только чтобы мы больше никуда не жаловались", - потупив глаза, объяснила старушка.

Возникает только один вопрос к ростовским чиновникам: неужели после того, что пережила эта женщина, не возникло даже обычного человеческого сострадания, не захотелось прийти и проверить результаты своей работы? Мы будем добиваться, чтобы в квартире Хеладзе сделали ремонт, как того требует закон, и надеемся, что глава Кировского района и глава администрации Ростова возьмут дело на личный контроль.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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