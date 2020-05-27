Все последние месяцы, рискуя собой, наши медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Корреспондент "РГ" решила выяснить, как изменилась их жизнь и с какими проблемами они столкнулись.

Подвиг по расписанию

С начала марта на Кубани обычные больницы стали перепрофилировать в закрытые противочумные госпитали для лечения больных с COVID-19. Их уже 20. Один из них расположен в центре Краснодара, в корпусах горбольницы N 1. Ее 180 лет назад построили на пожертвования меценатов и жителей Екатеринодара. В 1914 году она тоже стала госпиталем. Тогда здесь побывал император Николай II. Он беседовал с ранеными защитниками Отечества, расспрашивал о нуждах воинов, наградил отличившихся солдат и офицеров.

Сегодня побеседовать с находящимися на лечении пациентами могут только медики, которые не покидают территорию клиники до окончания смены, длящейся несколько недель.

- Они живут в общежитии, организованном в реабилитационном корпусе, - поясняет корреспонденту "РГ" старшая медсестра анестезиолого-реанимационного отделения Рузета Хот. - Палаты оборудованы как гостиничные номера для отдыха и хранения вещей. В каждом номере есть телевизор и холодильник. В любое время можно выпить чая или кофе, а вот еда доставляется три раза в день централизованно. Блюда разнообразные и вкусные, постоянно передаем поварам благодарность.

В этом небольшом - на восемь коек - отделении самых сложных пациентов спасают три бригады (в каждую входит по два врача, медсестры и санитарки). Все больные находятся под непрерывным контролем, многие подключены к ИВЛ. Медики борются за каждого человека и как личную победу воспринимают улучшение его состояния.

О том, что подвергают риску собственное здоровье, они не думают, хотя опасный вирус уже подхватили доктор, медсестра и санитарка.

- Тесты два раза в неделю в обязательном порядке берут у тех, кто работает в "красной зоне", - говорит старшая медсестра. - Хотя у всех троих медиков болезнь проходила бессимптомно, их сразу отправили на самоизоляцию. К работе вернутся после того, как две последующие проверки дадут отрицательный результат. На вахту, если можно так сказать, мои коллеги заступают на две недели, а затем еще неделю продолжают сдавать тесты. При отрицательных результатах возвращаются домой, отдыхают, чтобы потом вновь вернуться в госпиталь.

Врач-реаниматолог Олеся Кулинич как раз заступила на новую вахту.

- Все мы, и я в том числе, получаем огромный опыт, - говорит доктор. - Ведь с этим вирусом мир впервые столкнулся, и вся полученная при лечении зараженных пациентов информация имеет огромное значение. С коллегами постоянно ею обмениваемся, изучаем рекомендации о методиках лечения, читаем специальную литературу. На это уходит практически все свободное время в перерывах между сменами.

Практика в зоне риска

490 студентов-добровольцев старших курсов Кубанского медицинского госуниверситета, надев защитные халаты, маски и очки, а при необходимости и противочумные костюмы, помогают в поликлиниках, неотложках и ковидных госпиталях, где не хватает рук во время пандемии.

Пятикурсница лечебного факультета КубГМУ Маргарита Островская работает фельдшером на одной из краснодарских подстанций скорой помощи. На вызовы ездит в полной защитной экипировке - пациентом в любой момент может стать носитель опасного вируса. Именно так и случилось пару недель назад, хотя ехала по вызову, никак не связанному с подозрением на COVID. "В карточке, которую передал диспетчер, было указано: маточное кровотечение, - вспоминает Рита. - Когда стала осматривать молодую женщину, заметила, что у нее повышенная температура и хрипы в легких. Решила везти ее в один из ковидных госпиталей. Потом мне передали, что тест на "корону" дал положительный результат. И еще сказали, что вовремя доставили - несколько часов промедления могли бы стоить ей жизни".

"Переживаем из-за каждого больного, запоминаем их показатели и в следующую смену первым делом проверяем, не улучшились ли они"

Спрашиваю, не испугалась ли за собственное здоровье? "Больше мама моя боится", - отвечает Маргарита. Мама по профессии фельдшер, а сама девушка мечтает стать хирургом-онкологом.

Идущие вместе

А вот выпускник вуза Александр Быстров, поступив в ординатуру, осознанно выбрал специальность "Инфекционные болезни". Еще недавно вместе с 18 докторами первого и второго годов обучения Саша проходил ординатуру в краевой инфекционной больнице. Когда она получила временный статус госпиталя и перешла на закрытый режим работы, руководство предложило им официальное трудоустройство (ординаторы получают небольшую стипендию или учатся за свой счет). Это предполагало восьмичасовые дневные или ночные смены в "красной зоне" и проживание на территории клиники без права выхода за пределы. Согласилось шестеро, в том числе Быстров.

В госпиталь их позвали в конце апреля. С тех пор все шестеро еще не выходили оттуда. Ординаторы живут вместе, по два-три человека в комнате. Телевизоров в них нет, да и смотреть некогда: после вечерней и ночной смены отсыпаются, после дневной - читают последние клинические рекомендации по лечению инфекции, общаются между собой и с родными. И все считают удачей возможность поработать в госпитале в такое время. "Ведь мы оказались в гуще событий, получили возможность изнутри все видеть, чтобы научиться лечить людей", - говорит Александр.

Новый опыт помог ему понять, как ведет себя коронавирус в зависимости от возраста и физической формы пациентов. Нам под особое наблюдение передают пациентов с тяжелым течением болезни. Обычно человек 10-15 из 50 больных отделения. Это пожилые или страдающие хроническими заболеваниями люди. Остальные переносят все в легкой форме, а бывает, что и вовсе бессимптомно. Но в коварстве вируса я убеждался не раз: некоторых пациентов, которые еще пару часов назад чувствовали себя нормально, приходилось в экстренном порядке переводить в реанимацию".

По словам Александра, сложнее всего полную смену выдержать в защитном костюме. Шесть, а то и восемь часов подряд нельзя ни в туалет сходить, ни воды попить. "Непросто это, но настраиваешь себя и работаешь, - признается он. - Переживаем из-за каждого сложного больного, запоминаем их показатели и в следующую смену первым делом проверяем, не улучшились ли они".

Мнение

Сергей Алексеенко, ректор Кубанского медицинского госуниверситета:

- Сегодня на передовой борьбы с коронавирусом вместе с медицинским персоналом трудятся более 1500 студентов и ординаторов вуза.

Мы гордимся своими ребятами и поддерживаем их профессиональную заинтересованность и неравнодушие в борьбе с коронавирусом. Приведу лишь несколько цифр: 125 наших студентов работают на горячей линии министерства здравоохранения, 110 человек в качестве волонтеров доставляют продукты питания и медикаменты одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам, восемь студентов привлечены в Роспотребнадзор. А 490 добровольцев-старшекурсников уже трудоустроены в медицинские организации Краснодара в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

С 12 мая студенты старших курсов специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия" направлены на практическую подготовку в медицинские организации Кубани. Все они прошли обучение по специальной программе и готовы к работе, в том числе в специальных госпиталях.

Вместе с преподавателями университета - заведующими кафедр, профессорами и доцентами - ребята прошли обучение и включены в резерв для работы в госпиталях. Надеемся, что ситуация стабилизируется, но при необходимости готовы в любой момент, как говорится, "встать под ружье.

Тем временем

В Краснодарском крае на доплаты медперсоналу за работу с инфицированными пациентами предусмотрен один миллиард 65 миллионов рублей. Из них 722,5 миллиона - федеральные средства, 343 миллиона выделены из краевого бюджета. По факту допущенной халатности при начислении выплат сотрудникам скорой помощи Армавира было возбуждено уголовное дело, ставшее первым подобным в России. Ситуация со стимулирующими выплатами медикам находится на особом контроле у руководства страны и края.