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27.05.2020 16:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Массандра" после приватизации останется в собственности Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Государственное унитарное предприятие "ПАО "Массандра", включенное в одобренный Госсоветом Крыма план приватизации на 2020 год, после преобразования в хозяйственное общество полностью останется в собственности республики. Об этом заявила министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра"

Она пояснила, что приватизация предприятия подразумевает его преобразование в хозяйственное общество, "собственником 100 процентов долей участия которого станет Республика Крым".

- Предприятие будет реорганизовано из унитарного в хозяйственное сообщество, - отметила министр. - Таким образом, в настоящее время речи об отчуждении имущества не идет.

По мнению главы минимущества, акционирование "Массандры" позволит сохранить высококонкурентный сегмент рынка - производство и реализации пищевой спиртосодержащей продукции высокого качества, а также более эффективно управлять производством.

Как сообщалось, депутаты крымского парламента согласовали приватизацию ПАО "Массандра", включив ее в план приватизации на 2020 год. Балансовая стоимость имущества подведомственного минсельхозу предприятия оценена в 627,4 миллиона рублей.

В 2019 году "Массандру", бывшую в федеральном управлении, передали в собственность республики.

В прошлом году спикер крымского парламента Владимир Константинов допускал возможность полной приватизации предприятия, ссылаясь на необходимость модернизации его производственной базы. Позже начало продажи "Массандры" в первом квартале 2020 года анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов.

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