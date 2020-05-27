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27.05.2020 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице

Текст: Юрий Гень
На Кубани прокуратура установила вину сотрудников полиции Крымского района, которые при задержании мужчины оставили его малолетних детей на улице без родителей или законного представителя. Об этом сообщили в надзорном ведомстве края.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы в нарушение требований Федерального закона "О полиции" не принято мер к обеспечению безопасности детей задержанного мужчины путем их передачи матери или другому законному представителю, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Также не приняты меры по прекращению нахождения детей в общественном месте, несмотря на действие ограничительных мероприятий, введенных на территории региона.

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Как уже писала "РГ", речь идет об инциденте, произошедшем вечером 18 мая 2020 года на территории центрального парка, расположенного вблизи районной больницы станицы Варениковской Крымского района. Там полицейские задержали мужчину, который нарушил режим самоизоляции. На требования сотрудников МВД предъявить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать к патрульному автомобилю гражданин ответил отказом.

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В итоге его доставили в отделение полиции для установления личности и составления административного протокола. Но при этом полицейские оставили двух его детей восьми и десяти лет на улице одних. Они якобы отказались звонит их матери и сообщить ей о случившемся. Школьников успокоили и доставили домой соседи, оказавшиеся рядом.

После этого мать брошенных детей написала заявление в прокуратуру с требованием провести проверку.

Сейчас прокуратура передала материалы проверки в территориальный отдел СКР. Следственный комитет в свою очередь, также начал доследственную проверку по указанному факту. Она проводится по поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по информации пресс-службы ведомства, назначено проведение служебной проверки по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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