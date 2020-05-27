В Краснодаре появилась скульптурная композиция "45-я параллель"

В Краснодаре на улице Захарова появилась скульптурная композиция "45-я параллель", свидетельство уникального географического положения города.

Сделанный из индийского гранита монумент весом в четыре тонны представляет собой трехметровый земной шар, на котором отмечены расположенные на 45-й параллели самые известные города мира: итальянский Турин, американский Миннеаполис, французский Бордо и канадская Оттава.

Необычный памятник установлен по инициативе Краснодарского регионального отделения Русского географического общества совместно с одной из крупных продовольственных компаний Кубани при поддержке администрации края. Открытие приурочено к 175-летию РГО.

- В реализации проекта участвовало более полусотни специалистов в самых разных областях, - говорит председатель регионального отделения общества Иван Чайка. - Один только бронзовый шар более семи месяцев изготавливали в Екатеринбурге. Надеемся, что со временем эта скульптурная композиция станет одной из новых достопримечательностей Краснодара.

Как известно, 45-ю параллель называют "золотой серединой Земли". Считается, что именно на этой параллели самый благоприятный климат на планете.

Кстати

Краснодар имеет особое географическое положение - он расположен на 45-й параллели северной широты, которая равноудалена от Северного полюса и экватора. С запада на восток параллель проходит в районе Яблоновского моста, на перекрестке улиц Индустриальной и имени Захарова, пересекает озеро Старая Кубань, затем через Адыгею убегает вглубь Евразии до острова Сахалин. Обогнув Землю через Тихий океан, Северную Америку, Атлантический океан и Европу, 45-я параллель возвращается в Краснодар со стороны Крыма и Тамани.