В Симферополе с 1 июня начинается комплектование групп в детсадах

В Симферополе с 1 июня начинается комплектование групп в детские сады на будущий учебный год - всего будут принято четыре тысячи детей.

- До 31 августа во всех дошкольных учреждениях сформируют списки детей, - сказала заместитель главы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

В крымской столице в 2020 году планируют открыть шесть новых детских садов, из них четыре модульных на 100 мест и два капитальных на 260 мест, которые строят в рамках федеральной целевой программы.

Модульные детские сады находятся на улицах Тарабукина, Ростовской, Маршала Жукова и проспекте Победы. Два капитальных дошкольных учреждения - в микрорайонах Луговое и Белое 2.

Всего в этом году будет создано 900 дополнительных мест за счет ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений.

В Симферополе своей очереди в детские сады ожидают 14 тысяч ребятишек, из них почти шесть тысяч в возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году было создано 2080 мест в детских садах.