На Урале завели уголовное дело после вспышки COVID-19 на складе

Уголовное дело возбудили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, за которым последовало массовое заболевания сотрудников логистического центра "Красное и Белое" в Екатеринбурге.

В период с 5 по 26 мая 2020 года среди 870 работников склада зафиксировано 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прокурорская проверка выявила нарушения установленных требований и сегодня уголовное дело было возбуждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подчеркнуто, что расследование поставлено в ведомстве на контроль. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, какие нарушения были обнаружены в магазинах сети. В частности, отсутствие средств температурного контроля при входе сотрудников на работу, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней, отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных.