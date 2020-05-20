На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19

Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах "Красное и белое" после вспышки коронавируса в логистическом центре, который арендует предприятие.

18, 19 и 20 мая сотрудники ведомства выезжали на проверку соблюдения в магазинах ограничений, связанных с режимом повышенной готовности. О первых результатах рассказал сегодня на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

- Вчера мы посмотрели 30 процентов магазинов, там тоже есть нарушения. Они самые элементарные: отсутствие средств температурного контроля при входе сотрудников на работу, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных, - доложил Дмитрий Козловских.

Он отметил вероятность того, что работу склада по решению суда приостановят. По его словам, после обнаружения вспышки, было проверено еще 12 крупных логистических центров. Там обнаружены точно такие же нарушения, их руководству выдали предписания об устранении недочетов.

Губернатор Евгений Куйвашев на странице в Instagram уточнил информацию про нарушения.

- Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть, организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно. Некоторые сотрудники не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации. Из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти. В самих магазинах, насколько я знаю, тоже есть проблемы: в некоторых из них люди толпятся, не соблюдают никакие дистанции, продавцы и охрана пускают покупателей без масок, - рассказал губернатор.

Он отметил, что, если руководство сети не выполнит требование, "область переживет без этой сети", у нее отберут лицензию.

- Безответственное поведение бизнеса - один из главных врагов в ситуации, когда мы все вместе пытаемся противостоять распространению коронавируса. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее "РГ" писала о том, что обследование сотрудников на коронавирус легло на плечи предприятия. На складе работает 834 человека. 232 обследовали, и у 136 подтвердился COVID-19. Оттуда развозили товары в 632 магазина. Возникновение очага повлияло на решение властей отложить ослабление режима в Свердловской области.