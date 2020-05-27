В Екатеринбурге нашли пропавшую девочку-подростка

Девочку-подростка, которая вчера ушла в неизвестном направлении, нашли.

"Сегодня около часа дня ее обнаружили в районе Дома Кино в Екатеринбурге: она каталась на велосипеде, ее заметили волонтеры поисковых отрядов", - рассказал Максим Чалков, официальный представитель Следственного комитета Свердловской области.

Напомним, накануне в полицию обратилась мама 12-летней школьницы: по ее словам, когда она вернулась домой, дочери там не было, а сотовый оказался выключен. Пропавшую искали следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД и поисковики отрядов "Прорыв" и "Лиза Алерт".

"С учетом внезапности исчезновения подростка, того, что раньше она не сбегала, и у нее не было повода уйти, не предупредив родных, было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ", - подчеркнули в региональном СК.

Расследование обстоятельств исчезновения несовершеннолетней горожанки продолжится. В том числе, правоохранительные органы установят, не было ли совершено в отношении не каких-либо противоправных действий, пока она отсутствовала.