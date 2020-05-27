Новый закон, который публикует "Российская газета", внес два важных изменения в порядок управления садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами.

Первое касается открытия банковских счетов садового или огороднического товарищества.

Напомним, что с 2019 года руководство объединений садоводов и огородников не может принимать наличные от дачников, все взносы могут поступать только в безналичной форме. Для этого у СНТ и ОНТ должны быть открыты счета в банке.

Большая часть СНТ уже их открыла, но как быть со вновь создающимися? Допустим, создано СНТ зимой, а на общее собрание, которое может принять решение об открытии счета, садоводы могут собраться только весной или летом, как это часто бывает. Теперь эта проблема решаема. "Председатель сможет сам открыть счет, а потом отчитаться перед садоводами и огородниками", - объяснил "РГ" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Второе важное изменение - теперь общее собрание членов СНТ имеет право принять решение об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на имущество общего пользования и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости. "Особо подчеркиваю, что правом на участие в рассмотрении данного вопроса наделяются также и индивидуалы - собственники садовых участков в границах СНТ, не являющиеся членами этих СНТ".

При этом можно будет выбрать и наделить полномочиями совершать регистрационные действия конкретного представителя от садоводческого товарищества. На общем собрании люди смогут решить, кому они хотят доверить право распоряжаться общим имуществом.

"Поясню кратко суть проблемы. Сейчас некоторые председатели садоводческих объединений, которые по общему правилу уполномочены на обращение в государственные органы от имени товарищества, чаще всего заинтересованы не в регистрации общей долевой собственности на общее имущество товарищества, а в регистрации такого имущества как собственности юридического лица. На практике это приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны таких недобросовестных председателей при управлении таким имуществом. Проще говоря - продают все, что плохо лежит. Вместе с тем решать судьбу такого имущества (принимать решение о регистрации, назначать полномочного представителя) должны только сами собственники на общем собрании", - добавил Валенчук.