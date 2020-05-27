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27.05.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Изменяется порядок управления имуществом СНТ

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Новый закон, который публикует "Российская газета", внес два важных изменения в порядок управления садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Первое касается открытия банковских счетов садового или огороднического товарищества.

Напомним, что с 2019 года руководство объединений садоводов и огородников не может принимать наличные от дачников, все взносы могут поступать только в безналичной форме. Для этого у СНТ и ОНТ должны быть открыты счета в банке.

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Большая часть СНТ уже их открыла, но как быть со вновь создающимися? Допустим, создано СНТ зимой, а на общее собрание, которое может принять решение об открытии счета, садоводы могут собраться только весной или летом, как это часто бывает. Теперь эта проблема решаема. "Председатель сможет сам открыть счет, а потом отчитаться перед садоводами и огородниками", - объяснил "РГ" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Второе важное изменение - теперь общее собрание членов СНТ имеет право принять решение об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на имущество общего пользования и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости. "Особо подчеркиваю, что правом на участие в рассмотрении данного вопроса наделяются также и индивидуалы - собственники садовых участков в границах СНТ, не являющиеся членами этих СНТ".

При этом можно будет выбрать и наделить полномочиями совершать регистрационные действия конкретного представителя от садоводческого товарищества. На общем собрании люди смогут решить, кому они хотят доверить право распоряжаться общим имуществом.

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"Поясню кратко суть проблемы. Сейчас некоторые председатели садоводческих объединений, которые по общему правилу уполномочены на обращение в государственные органы от имени товарищества, чаще всего заинтересованы не в регистрации общей долевой собственности на общее имущество товарищества, а в регистрации такого имущества как собственности юридического лица. На практике это приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны таких недобросовестных председателей при управлении таким имуществом. Проще говоря - продают все, что плохо лежит. Вместе с тем решать судьбу такого имущества (принимать решение о регистрации, назначать полномочного представителя) должны только сами собственники на общем собрании", - добавил Валенчук.

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