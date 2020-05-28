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28 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4766) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 5 слова "пунктах 4 - 6" заменить словами "пунктах 4 - 61", слова "части 1 статьи 17" заменить словами "части 1 и части 29 статьи 17";

2) часть 4 статьи 10 дополнить словами ", открытии банковского счета (банковских счетов) товарищества";

3) в статье 17:

а) часть 1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости;";

б) дополнить частью 29 следующего содержания:

"29. При принятии общим собранием членов товарищества решений, указанных в пунктах 4 - 61 части 1 настоящей статьи, одновременно избирается представитель указанных лиц, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.";

4) статью 19 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Отчет председателя товарищества об открытии и (или) о закрытии банковского счета (банковских счетов) товарищества, содержащий в том числе информацию об условиях договора банковского счета (банковских счетов), включается в повестку ближайшего после открытия и (или) закрытия такого счета (таких счетов) общего собрания членов товарищества.".

Статья 2

Статью 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4248, 4284; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5131; 2019, N 18, ст. 2200; N 30, ст. 4150) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. С заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в силу закона в состав общего имущества (имущества общего пользования) собственников недвижимости или приобретенные ими в качестве общего имущества (имущества общего пользования), и (или) о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости от имени указанных лиц обращается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости или решением общего собрания собственников недвижимости (в случае, если в соответствии с законом допускается принятие такого решения собранием собственников недвижимости).".

Президент Российской Федерации

В. Путин