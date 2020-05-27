По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

До принятия закона увеличенная страховка в 10 млн рублей распространялась только на счета эскроу, открытые для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Теперь она будет также действовать при поступлении на счета вкладчика средств от продажи квартиры, жилого дома и земельного участка под ним, садового дома и иных строений; денег, полученных в наследство; страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий. В этих случаях повышенный лимит возмещений будет действовать только три месяца со дня перечисления средств.

Этим же законом обязательное страхование вкладов с лимитом 1,4 млн рублей распространяется на средства ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Отдельная страховая защита с лимитом до 10 млн рублей предусмотрена для спецсчетов для фондов капремонта многоквартирных домов.

Несмотря на расширение системы страхования вкладов, совет директоров АСВ под руководством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной решил снизить ставки страховых взносов банков за первую половину этого года (возможность снижения ставок задним числом дает новый закон). Решение об их снижении с III квартала было принято ранее. За счет этого банки в 2020 году сэкономят около 70 млрд руб. В обмен ЦБ ожидает от них шагов навстречу заемщикам, потерявшим в доходах. За два месяца банки, по данным ЦБ, провели реструктуризацию кредитов физлиц на 440 млрд руб., МСП - на 529,9 млрд руб.