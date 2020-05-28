Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 18992 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3977; N 29, ст. 4355; 2017, N 31, ст. 4761; 2018, N 18, ст. 2576; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова "юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям" заменить словами "юридические лица, указанные в статье 51 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

2) в пункте 61 слова "юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям" заменить словами "юридические лица, указанные в статье 51 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521; 2005, N 1, ст. 23; N 43, ст. 4351; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4262; N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 14, ст. 1533; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, 14; N 27, ст. 3958; N 29, ст. 4355; 2016, N 27, ст. 4297; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4789, 4816; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2576; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115; N 47, ст. 7140; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; "Российская газета", 2020,10 апреля) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"4) вкладчик-гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 51 настоящего Федерального закона, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -владелец специального счета);";

2) в части 2 статьи 5:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) размещенные юридическими лицами или в их пользу, за исключением денежных средств:

а) размещенных указанными в статье 51 настоящего Федерального закона юридическими лицами или в их пользу;

б) размещенных на специальных счетах (специальных депозитах), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -специальный счет (специальный депозит), предназначенный для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме);";

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) размещенные на публичных депозитных счетах;";

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) размещенные некоммерческими организациями, которые выполняют функции иностранного агента и сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", или в их пользу.";

3) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Вклады юридических лиц, страхование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом

Страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат вклады, размещенные следующими юридическими лицами или в их пользу:

1) малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", за исключением лиц, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее-Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") (далее соответственно - малые предприятия, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц и которые действуют в одной из следующих организационно-правовых форм:

а) товарищества собственников недвижимости;

б) потребительские кооперативы, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" некредитными финансовыми организациями;

в) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

г) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;

д) религиозные организации;

е) благотворительные фонды;

3) некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", и сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным в настоящем пункте Федеральным законом.";

4) в части 3 статьи 6:

а) пункт 4 дополнить словами ", а также размеров остатков денежных средств на совместных счетах, причитающихся каждому из владельцев совместного счета исходя из его доли в правах на денежные средства, находящиеся на таком счете";

б) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41) обеспечить поддержание в актуальном состоянии сведений о вкладчиках - юридических лицах, указанных в статье 51 настоящего Федерального закона и заключивших с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, в том числе осуществлять сверку сведений о таких вкладчиках, содержащихся в реестрах, указанных в статье 51 настоящего Федерального закона;";

5) в статье 9:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Право требования вкладчика - юридического лица, указанного в статье 51 настоящего Федерального закона, на возмещение по вкладу (вкладам) возникает со дня наступления страхового случая при условии наличия сведений о таком лице в соответствующем реестре, указанном в статье 51 настоящего Федерального закона, на день наступления страхового случая. Изменение статуса юридического лица, указанного в статье 51 настоящего Федерального закона, в том числе изменение организационно-правовой формы или вида деятельности, а также исключение указанного юридического лица из соответствующего реестра после дня наступления страхового случая не влечет прекращения права вкладчика на возмещение по вкладу (вкладам).";

б) в части 3 после слов "страхового случая" дополнить словами "или право требования к Агентству о выплате страхового возмещения", слова "малого предприятия, приобретших в порядке наследования право требования по вкладу" заменить словами "юридического лица, указанного в статье 51 настоящего Федерального закона, приобретших в порядке наследования право требования по вкладу (доле в совместном счете)", слова "а также малого предприятия" заменить словами "а также юридического лица, указанного в статье 51 настоящего Федерального закона";

в) в части 4 слово "правопреемства" заменить словом "реорганизации";

6) статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона, предоставляющих вкладчику или его наследнику, наследственному фонду право на получение страхового возмещения в повышенном размере, вкладчик или его наследник, наследственный фонд для получения такого возмещения вправе представить заявление на получение страхового возмещения в повышенном размере по форме, установленной Агентством.";

7) в статье 11:

а) в части 3 слова "статьями 121 и 122 настоящего Федерального закона" заменить словами "статьями 131 и 132 настоящего Федерального закона, и специальных счетов (специальных депозитов), предусмотренных статьей 1310 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. При передаче имущества и обязательств банка иному банку (банку-приобретателю) при урегулировании обязательств банка или после завершения реорганизации банка в форме слияния или присоединения положения частей 2 и 3 настоящей статьи в части расчета и выплаты страхового возмещения каждому вкладчику применяются в отношении вкладов, внесенных вкладчиком в банк-приобретатель или банк, созданный в результате реорганизации, отдельно от вкладов, переданных в составе имущества и обязательств банку-приобретателю при урегулировании обязательств банка или банку, созданному в результате реорганизации.";

в) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Установленное частью 31 настоящей статьи правило применяется в течение трех месяцев со дня, следующего за днем передачи имущества и обязательств банка банку-приобретателю или днем завершения реорганизации.";

8) в статье 12:

а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "В течение десяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанного сообщения Агентство уведомляет вкладчиков данного банка, сведения о которых включены в реестр обязательств банка перед вкладчиками и которые не получили возмещения по вкладам, о наступлении страхового случая посредством направления им коротких текстовых сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи и (или) сообщений электросвязи соответственно на абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи и (или) адреса электронной почты, которые представлены вкладчиками в банк и включены в реестр обязательств банка перед вкладчиками.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В течение сорока пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанного в части 1 настоящей статьи сообщения Агентство также уведомляет вкладчиков, не получивших в течение этого срока возмещения по вкладам, о наступлении страхового случая путем направления указанного сообщения почтовым отправлением по адресам для почтовых уведомлений, которые представлены вкладчиками в банк и включены в реестр обязательств банка перед вкладчиками.";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Выплата возмещения по вкладам (счетам), размещенным юридическими лицами, указанными в пункте 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, производится Агентством в течение одного месяца со дня предоставления вкладчиком в Агентство заявления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, но не ранее трех рабочих дней со дня получения Агентством от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, сведений о нахождении юридического лица в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг на день наступления страхового случая.";

г) дополнить частью 42 следующего содержания:

"42. Порядок предоставления и состав сведений, указанных в части 41 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, по согласованию с Агентством.";

д) в части 11 слова "наследнику- малому предприятию" заменить словами "наследнику - юридическому лицу, указанному в статье 51 настоящего Федерального закона,", третье предложение исключить;

е) в части 111 слова "наследнику - малому предприятию" заменить словами "наследнику - юридическому лицу, указанному в статье 51 настоящего Федерального закона", слова "малых предприятий" заменить словами "юридических лиц, указанных в статье 51 настоящего Федерального закона,", слова "малого предприятия" заменить словами "юридического лица", четвертое предложение исключить;

ж) часть 112 дополнить предложением следующего содержания: "Требования настоящей части не применяются в отношении выплаты страхового возмещения, предусмотренного статьей 1310 настоящего Федерального закона.";

з) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Право на получение страхового возмещения у лиц, осуществлявших на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции), и (или) у лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился банк на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая (независимо от срока нахождения банка под контролем либо значительным влиянием таких лиц), возникает по истечении одного года со дня наступления страхового случая при условии, что по состоянию на указанную дату в суде, арбитражном суде отсутствует производство по делу о привлечении такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, в отношении которого наступил страховой случай, либо о взыскании с него убытков в пользу этого банка, если убытки причинены ненадлежащим осуществлением этим лицом указанных в настоящей части функций, либо в соответствии со вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда в удовлетворении требований о привлечении этих лиц к ответственности, предусмотренной настоящей частью, отказано.";

и) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Информация о лицах, указанных в части 14 настоящей статьи, направляется Банком России в Агентство не позднее трех рабочих дней, следующих за днем наступления страхового случая.";

к) дополнить частью 16 следующего содержания:

"16. Если по истечении одного года со дня наступления страхового случая требования, указанные в части 14 настоящей статьи, судом, арбитражным судом не рассмотрены, выплата страхового возмещения приостанавливается до вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда по указанным в части 14 настоящей статьи требованиям.";

л) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. Положения частей 14, 16 настоящей статьи не распространяются на предоставленные указанным в части 14 настоящей статьи лицам денежные средства в виде доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также в виде грантов в форме субсидий в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации. Выплата страхового возмещения в указанных в настоящей части случаях производится по правилам, установленным статьями 137 и 138 настоящего Федерального закона.";

9) статьи 121 и 122 признать утратившими силу;

10) в части 2 статьи 13 слова "(за исключением вкладов малых предприятий), удовлетворяются в первой очереди кредиторов, а требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам малых предприятий, удовлетворяются в третьей очереди кредиторов" заменить словами ", удовлетворяются в составе той очереди кредиторов, в которой подлежат удовлетворению требования вкладчиков, права требования которых перешли к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам";

11) дополнить главой 21 следующего содержания:

"Глава 21. Особенности страхования отдельных видов вкладов. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам при наличии особых обстоятельств

Статья 131. Особенности страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества

1. Денежные средства, размещенные физическим лицом, являющимся депонентом, на счете эскроу, открытом для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества (дале - счет эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества), подлежат страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом в период с даты регистрации документов, представленных для государственной регистрации прав, до истечения трех месяцев с даты государственной регистрации прав в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, или до истечения трех месяцев с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации права, или до истечения трех месяцев с даты прекращения государственной регистрации права.

2. При наступлении страхового случая в течение предусмотренного частью 1 настоящей статьи периода страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, право на получение страхового возмещения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, имеет физическое лицо, являющееся депонентом, либо при возникновении предусмотренных договором счета эскроу оснований для передачи денежных средств бенефициару - физическое лицо, являющееся бенефициаром по договору счета эскроу. Указанные физические лица имеют все права вкладчика, предусмотренные настоящей главой.

3. Возмещение по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества выплачивается в размере 100 процентов суммы, находящейся на указанном счете на день наступления страхового случая, но не более 10 млн. рублей.

4. Возмещение по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, с учетом положения части 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

5. Агентство в отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками по счетам эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган, осуществляющий государственную регистрацию прав), информацию, подтверждающую факт проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая. Порядок направления запроса и представления указанной информации устанавливается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по согласованию с Агентством.

6. Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн. рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих счетов эскроу пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн. рублей.

7. Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к физическому лицу также в качестве кредитора, размер возмещения по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед этим физическим лицом и суммой встречных требований данного банка, возникших до дня наступления страхового случая, за исключением встречных требований данного банка к этому физическому лицу по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием указанного счета эскроу.

Статья 132. Особенности страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве

1. Денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом физическим лицом (депонентом) для расчетов по договору участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - счет эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве), подлежат страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом в период со дня их размещения на указанном счете эскроу до дня представления застройщиком банку разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и сведений из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав этого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, или о размещении в единой информационной системе жилищного строительства данных сведений либо до истечения срока условного депонирования.

2. При наступлении страхового случая в течение предусмотренного частью 1 настоящей статьи периода страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, право на получение страхового возмещения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, имеет физическое лицо, являющееся депонентом, в том числе физическое лицо, к которому до наступления страхового случая перешли права и обязанности по договору участия в долевом строительстве.

3. Возмещение по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве выплачивается в размере 100 процентов суммы, находящейся на указанном счете эскроу на день наступления страхового случая, но не более 10 млн. рублей. Выплата возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве не осуществляется в случае получения Агентством в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, информации о государственной регистрации права собственности вкладчика - участника долевого строительства на объект долевого строительства, в отношении которого открывался указанный счет эскроу, либо информации о факте ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и государственной регистрации права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав этого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

4. Возмещение по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, с учетом положения части 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

5. Агентство в отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками по счетам эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, информацию, подтверждающую факт государственной регистрации договора участия в долевом строительстве или договора (соглашения), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, а также иные имеющиеся в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, сведения (документы), необходимые для осуществления выплаты возмещения по указанным счетам эскроу. Порядок направления запроса и представления этой информации устанавливается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по согласованию с Агентством.

6. Выплата возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве производится Агентством в течение 20 рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, но не ранее трех рабочих дней со дня получения Агентством в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, информации о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, на основании которого вкладчику открыт соответствующий счет эскроу, или договора (соглашения), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, и иных имеющихся в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, сведений (документов), необходимых для осуществления выплаты возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

7. Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим счетам эскроу перед вкладчиком превышает 10 млн. рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих счетов эскроу пропорционально их размерам, но в совокупности в размере не более 10 млн. рублей.

8. Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, при выплате возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве правила, установленные частью 7 статьи 11 настоящего Федерального закона, не применяются.

9. Выплата возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве осуществляется путем перечисления соответствующих денежных средств на счет эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве вкладчика, открытый в другом банке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" для осуществления расчетов по соответствующему договору участия в долевом строительстве (объекту долевого строительства). При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве наряду с документами, указанными в части 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, вкладчик представляет копию договора счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, открытого в другом банке.

10. Требования части 9 настоящей статьи не применяются в случае, если на день обращения вкладчика с требованием о выплате возмещения по счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о расторжении, прекращении или об одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора участия в долевом строительстве, в счет уплаты цены которого на данном счете эскроу учитываются и блокируются денежные средства.

Статья 133. Особые обстоятельства, влекущие возникновение права вкладчика - физического лица на получение страхового возмещения в повышенном размере

1. Особыми обстоятельствами, при которых возникает право вкладчика на получение страхового возмещения (за исключением страхового возмещения, предусмотренного статьями 131, 132 и 1310 настоящего Федерального закона) в повышенном размере, являются следующие события в отношении вкладчика:

1) реализация жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения;

2) получение наследства;

3) возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, указанных в части 2 статьи 137 настоящего Федерального закона;

4) исполнение решения суда;

5) получение грантов в форме субсидий.

2. Наличие особых обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, приводит к возникновению у вкладчика права на получение страхового возмещения в повышенном размере в случае, если денежные средства в связи с указанными обстоятельствами поступили на счета вкладчика в сроки, установленные статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона.

3. Страховое возмещение в повышенном размере при возникновении особых обстоятельств выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы, подлежащей страхованию в соответствии со статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона и находящейся на его счете (счетах) на день наступления страхового случая, но не более 10 млн. рублей в совокупности, включая установленный частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона максимальный размер возмещения по вкладам в банке.

4. Страховое возмещение в повышенном размере рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по вкладам, предусмотренного статьями 131,132 и 1310 настоящего Федерального закона.

5. Выплата страхового возмещения в повышенном размере производится Агентством в течение одного месяца со дня представления вкладчиком в Агентство заявления, предусмотренного частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, но не ранее трех рабочих дней со дня получения Агентством от уполномоченного органа, иных лиц документов (сведений) в соответствии со статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона для подтверждения особых обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, в случаях запроса Агентством таких документов (сведений) в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. В случае необходимости дополнительной проверки документов, указанных в части 5 настоящей статьи, срок, установленный частью 5 настоящей статьи для выплаты страхового возмещения, может быть увеличен по решению правления Агентства, но не более чем на один месяц, о чем Агентство уведомляет вкладчика в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Статья 134. Особенности страхования денежных средств, поступивших от реализации жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения

1. Право на получение страхового возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, размещенных на счете вкладчика - физического лица, поступивших в результате реализации на основании договора купли-продажи или мены принадлежавших ему жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения, и принадлежащих вкладчику, возникает у вкладчика - физического лица при наступлении страхового случая в течение трех месяцев, исчисляемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Срок, указанный в части 1 настоящей статьи, исчисляется со дня зачисления в безналичном порядке денежных средств со счета лица, указанного в договоре, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, на счет вкладчика при условии, что по состоянию на указанный день переход права собственности на соответствующий объект недвижимости зарегистрирован, либо со дня регистрации перехода права собственности на данный объект недвижимости, если денежные средства зачислены на счет до такой регистрации.

3. При обращении с требованием о выплате страхового возмещения по денежным средствам, указанным в части 1 настоящей статьи, вкладчик наряду с документами, предусмотренными пунктами 2, 3, 5 части 4 и частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, вправе представить нотариально заверенную копию договора, указанного в части 1 настоящей статьи, с совершенной на нем специальной регистрационной надписью органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

4. В отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками обязательств банка, предусмотренных настоящей статьей, Агентство запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, информацию, подтверждающую факт проведения государственной регистрации перехода прав вкладчика на недвижимое имущество к иному лицу, а также копию договора, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае ее непредставления вкладчиком.

Статья 135. Особенности страхования денежных средств, полученных в качестве наследства

1. Право на получение страхового возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, размещенных на счете физического лица - наследодателя, на счете физического лица - наследника или наследственного фонда и поступивших в результате закрытия счета наследодателя, переоформления на имя физического лица - наследника или наследственного фонда, и (или) перевода этих денежных средств со счета физического лица - наследодателя на счет физического лица - наследника или наследственного фонда после получения документов, подтверждающих право на наследство, возникает у наследника - физического лица или наследственного фонда при наступлении страхового случая в период со дня открытия наследства до истечения трех месяцев с даты получения наследником или наследственным фондом документа, подтверждающего право на наследство.

2. Денежные средства, размещенные на счете физического лица - наследника или наследственного фонда и указанные в части 1 настоящей статьи, подлежат страхованию в случае зачисления их на счет наследника или наследственного фонда со счета физического лица - наследодателя в безналичном порядке.

3. Для получения возмещения по вкладу наследственный фонд вправе обратиться в Агентство в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона. Выплата страхового возмещения наследственному фонду может быть осуществлена только на счет наследственного фонда в другом банке или иной кредитной организации.

Статья 136. Особенности страхования денежных средств, полученных в результате исполнения решения суда

1. Право на получение страхового возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, поступивших на счет вкладчика в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации лицом, на которое в соответствии с указанным судебным актом возложена обязанность по его исполнению, и (или) взысканных в пользу вкладчика на основании указанного судебного акта, возникает у вкладчика - физического лица при наступлении страхового случая в течение трех месяцев с даты зачисления таких денежных средств на счет вкладчика в безналичном порядке.

2. Денежные средства, указанные в части 1 настоящей статьи, подлежат страхованию в размере, установленном судебным актом суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации, в соответствии с которым они перечислены на счет вкладчика или взысканы в его пользу, либо в меньшем размере в случае частичного исполнения такого судебного акта на день наступления страхового случая.

3. При обращении с требованием о выплате страхового возмещения по денежным средствам, указанным в части 1 настоящей статьи, вкладчик наряду с документами, предусмотренными пунктами 2, 3, 5 части 4 и частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, представляет оригинал или копию судебного акта, указанного в части 1 настоящей статьи, заверенную выдавшим его судом, арбитражным судом Российской Федерации.

4. В отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками обязательств банка, предусмотренных настоящей статьей, Агентство вправе запросить у судебных приставов-исполнителей, иных органов, организаций, граждан информацию о перечисленных на счет вкладчика денежных средствах, взысканных с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе и (или) судебном акте, указанном в части 1 настоящей статьи.

5. Судебные приставы-исполнители, иные органы, организации, граждане, у которых Агентство запросило указанную в части 4 настоящей статьи информацию, представляют ее в Агентство в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Порядок направления запроса и представления информации судебными приставами-исполнителями устанавливается Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Агентством.

Статья 137. Особенности страхования денежных средств, полученных в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат

1. Право на получение страхового возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, полученных в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, указанных в части 2 настоящей статьи, возникает у вкладчика - физического лица, если страховой случай наступил в течение трех месяцев с даты зачисления таких денежных средств на счет вкладчика - физического лица в безналичном порядке.

2. К денежным средствам, указанным в части 1 настоящей статьи, относятся:

1) страховые выплаты по договору обязательного имущественного страхования;

2) страховые выплаты по договору обязательного личного страхования;

3) денежные средства, выплаченные в качестве пособия, компенсационных и иных выплат, размер и порядок осуществления которых установлены законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, коллективным договором, трудовым договором, служебным контрактом, контрактом о прохождении военной службы, в случае прекращения трудового договора, увольнения со службы, прекращения полномочий в пределах минимального размера соответствующих выплат, установленного законодательством Российской Федерации;

4) денежные средства в виде доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.

3. При обращении с требованием о выплате страхового возмещения по денежным средствам, указанным в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, наряду с документами, предусмотренными пунктами 2, 3, 5 части 4 и частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, вкладчик представляет договор соответствующего вида страхования (при наличии), а также документы, подтверждающие факты заключения договора страхования (уплату страховой премии) и выплаты страхового возмещения по такому договору (при наличии).

4. В отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками обязательств банка, предусмотренных настоящей статьей, Агентство запрашивает у Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, страховых организаций, а также иных органов, организаций информацию о произведенных в отношении вкладчика выплатах, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

5. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые организации, а также иные органы, организации, у которых Агентство запросило указанную в части 4 настоящей статьи информацию, представляют с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне информацию в Агентство в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Порядок направления запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, а также представления ими указанной информации устанавливается соответствующим фондом по согласованию с Агентством.

Статья 138. Особенности страхования денежных средств, полученных в качестве грантов в форме субсидий

1. Право на получение страхового возмещения в повышенном размере в отношении денежных средств, полученных в качестве грантов в форме субсидий, предоставленных физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, возникает у вкладчика - физического лица при наступлении страхового случая в течение трех месяцев с даты зачисления таких денежных средств на счет вкладчика в безналичном порядке.

2. При обращении с требованием о выплате страхового возмещения по денежным средствам, указанным в части 1 настоящей статьи, наряду с документами, предусмотренными пунктами 2, 3, 5 части 4 и частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, вкладчик представляет нотариально заверенную копию договора (соглашения) о предоставлении соответствующего гранта в форме субсидий.

Статья 139. Особенности страхования денежных средств, размещенных на совместном счете, права на которые принадлежат вкладчикам в долях

1. Положения настоящего Федерального закона о выплате возмещения по вкладам применяются также при выплате возмещения в отношении долей владельцев совместного счета в праве на денежные средства, размещенные на совместном счете (далее - доля владельца совместного счета), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Доли владельцев совместного счета в целях расчета им размера возмещения определяются пропорционально суммам денежных средств, внесенных на совместный счет каждым из вкладчиков или третьими лицами в пользу каждого из вкладчиков, если иное распределение долей не установлено условиями договора совместного счета на день наступления страхового случая. Изменение после наступления страхового случая размера долей владельцев совместного счета в праве на денежные средства, находящиеся на совместном счете, не влияет на размер страхового возмещения, подлежащего выплате каждому из владельцев совместного счета.

3. Каждый из владельцев совместного счета вправе обратиться за выплатой возмещения только в отношении принадлежащей ему доли в совместном счете, если право на получение возмещения в отношении иных долей в совместном счете не предоставлено ему на основании нотариально удостоверенной доверенности, полученной от других владельцев совместного счета.

4. При наличии у вкладчика доли или долей в нескольких совместных счетах и (или) иных вкладов (счетов) в одном банке возмещение выплачивается такому вкладчику по каждому счету и каждому вкладу с учетом положения части 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Статья 1310. Особенности страхования денежных средств, размещенных на специальном счете (специальном депозите), предназначенном для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

1. Возмещение по специальному счету (специальному депозиту), предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее - специальный счет), выплачивается в размере 100 процентов суммы, находящейся на специальном счете на день наступления страхового случая, но не более 10 млн. рублей.

2. Возмещение по специальным счетам рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам с учетом положения части 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

3. Если вкладчик (владелец специального счета) имеет несколько специальных счетов, предусмотренных настоящей статьей, в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из них в размере 100 процентов суммы, находящейся на каждом из специальных счетов, но не более 10 млн. рублей по каждому специальному счету.

4. Выплата возмещения по специальному счету производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный владельцем специального счета (его представителем), правопреемником (его представителем) открытый в банке или иной кредитной организации в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации специальный счет вкладчика (его правопреемника) или на счет регионального оператора.

5. Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора в обязательствах вкладчика, связанных с оплатой услуг и (или) работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотренный настоящей статьей размер возмещения по каждому специальному счету определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка по специальному счету и суммой требований банка по обязательствам владельца специального счета, вытекающим из указанных в пункте 12 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете, по которому определяется сумма возмещения.

6. Выплата возмещения по специальному счету производится Агентством в течение одного месяца со дня представления вкладчиком в Агентство заявления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, но не ранее трех рабочих дней со дня получения Агентством от уполномоченного органа, иных лиц документов (сведений), необходимых для подтверждения сведений о владельце специального счета, в случае запроса Агентством таких документов (сведений) в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. В случае необходимости дополнительной проверки документов (сведений), указанных в части 6 настоящей статьи, срок, установленный частью 6 настоящей статьи для выплаты возмещения по специальному счету, может быть увеличен по решению правления Агентства, но не более чем на один месяц, о чем Агентство уведомляет вкладчика в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.";

12) в пункте 4 части 2 статьи 15 слова "от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ" и слова "(далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")" исключить;

13) абзац первый части 4 статьи 27 после слов "не позднее" дополнить словом "рабочего";

14) часть 5 статьи 28 после слов "не позднее" дополнить словом "рабочего";

15) в статье 30:

а) в пункте 1 части 2 слово "дату" заменить словом "день";

б) в части 32 слова "малых предприятий" заменить словами "юридических лиц, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом";

в) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Агентство в целях проверки информации о соответствии юридических лиц, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, установленным настоящим Федеральным законом требованиям вправе запрашивать у уполномоченного органа и получать бесплатно, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, сведения, содержащиеся в соответствующих реестрах.";

г) дополнить частью 34 следующего содержания:

"34. При получении Агентством от уполномоченных органов, иных лиц документов (сведений) в отношении вкладчиков (представителей вкладчиков), предусмотренных главой 21 настоящего Федерального закона и подлежащих отражению в реестре обязательств банка перед вкладчиками, Агентство направляет их в банк для внесения соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.";

д) в части 4 слова "еженедельно сообщает" заменить словом "предоставляет", слова "осуществлялось возмещение по вкладам" заменить словами "осуществлялось возмещение, в порядке, установленном Агентством";

16) в части 1 статьи 35 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2, 21 и 3";

17) в статье 36:

а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: "Расчетная база определяется на основе данных ежедневного учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, осуществляемого в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

б) в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: "При повышении ставок страховых взносов новые ставки страховых взносов вводятся не ранее 45 дней после дня принятия решения советом директоров Агентства.", дополнить предложениями следующего содержания: "При снижении ставок страховых взносов новые ставки страховых взносов вводятся в срок, указанный в решении совета директоров Агентства. При этом решение совета директоров Агентства о снижении ставок страховых взносов может предусматривать введение новых ставок страховых взносов начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение о снижении ставок страховых взносов. В случае принятия решения советом директоров Агентства о снижении ставок страховых взносов начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение о снижении ставок страховых взносов, сумма страховых взносов за текущий расчетный период уменьшается на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий расчетный период (если страховые взносы за предыдущий расчетный период уже были фактически уплачены).";

в) часть 72 изложить в следующей редакции:

"72. В целях установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов, Банк России ежемесячно рассчитывает базовый уровень доходности вкладов по вкладам, страхование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, указанных в подпункте "б" пункта 8 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, и вкладов, размещенных юридическими лицами, указанными в статье 51 настоящего Федерального закона, или в их пользу, а также вкладов, привлеченных банком в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации). Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации. Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России по видам вкладов, сгруппированным по одному или нескольким условиям их размещения в банках Российской Федерации, на основе ежемесячно представляемой банками в Банк России в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам. Порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в целях представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам устанавливается нормативным актом Банка России.";

г) часть 73 изложить в следующей редакции:

"73. Базовый уровень доходности вкладов по вкладам, страхование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, ежемесячно раскрывается Банком России неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней до начала месяца, в котором базовый уровень доходности вкладов подлежит применению банками.";

д) часть 74 изложить в следующей редакции:

"74. Дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банком в случае или в случаях, если:

1) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в валюте Российской Федерации (за исключением вкладов в валюте Российской Федерации, удостоверенных сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию) или заключил договор об изменении условий договора банковского вклада в валюте Российской Федерации на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на два, но не более чем на три процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

2) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в иностранной валюте (за исключением вкладов в иностранной валюте, удостоверенных сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию) или заключил договор об изменении условий договора банковского вклада в иностранной валюте на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на один, но не более чем на полтора процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

3) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в валюте Российской Федерации, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на три, но не более чем на четыре процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

4) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в иностранной валюте, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на два, но не более чем на три процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи.";

е) дополнить частью 74-1 следующего содержания:

"74-1. Положения части 74 настоящей статьи не распространяются на случаи привлечения банком денежных средств путем открытия специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, указанных в подпункте "б" пункта 8 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, и вкладов, размещенных юридическими лицами, указанными в статье 51 настоящего Федерального закона, или в их пользу, а также случаи привлечения банком денежных средств путем открытия вкладов в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации.";

ж) часть 75 изложить в следующей редакции:

"75. Повышенная дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банком в случае или в случаях, если:

1) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в валюте Российской Федерации (за исключением вкладов в валюте Российской Федерации, удостоверенных сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию) или заключил договор об изменении условий договора банковского вклада в валюте Российской Федерации на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на три процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

2) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в иностранной валюте (за исключением вкладов в иностранной валюте, удостоверенных сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию) или заключил договор об изменении условий договора банковского вклада в иностранной валюте на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на полтора процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

3) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в валюте Российской Федерации, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на четыре процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

4) банк в течение любого месяца квартала привлек хотя бы один вклад в иностранной валюте, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, на условиях максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в размере, превышающем более чем на три процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, рассчитанный и опубликованный Банком России по соответствующему виду вклада для соответствующего месяца в соответствии с частями 72 и 73 настоящей статьи;

5) финансовое положение банка соответствует установленным Банком России критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки.";

з) дополнить частью 75-1 следующего содержания:

"75-1. Положения части 75 настоящей статьи не распространяются на случаи привлечения банком денежных средств путем открытия специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, указанных в подпункте "б" пункта 8 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, и вкладов, размещенных юридическими лицами, указанными в статье 51 настоящего Федерального закона, или в их пользу, а также случаи привлечения банком денежных средств путем открытия вкладов в результате исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда Российской Федерации, арбитражного суда Российской Федерации.";

18) в статье 48:

а) в пункте 4 части 1 слова "трех месяцев" заменить словами "четырех кварталов";

б) в части 3 слова "малых предприятий" заменить словами "юридических лиц, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также на открытие специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, указанных в пункте 8 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона".

Статья 3

В пункте 13 части 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4294; 2017, N 31, ст. 4767; N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3319; N 52, ст. 7798) слова "статьями 121 и 122" заменить словами "статьями 131, 132 и 134".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статья 1, пункты 1-16, подпункты "а", "в" - "з" пункта 17, подпункт "б" пункта 18 статьи 2, статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2020 года.

3. Положения Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 2019 года (дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство), при наличии сведений об указанных некоммерческих организациях в едином государственном реестре юридических лиц на день наступления страхового случая.

Президент Российской Федерации

В. Путин