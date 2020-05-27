Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс

Идея американского предпринимателя Илона Маска устроить бомбардировку Марса ядерными зарядами чудовищна и антигуманна, при этом за ней стоят военные интересы США. Такое мнение высказал в эфире канала "Соловьев LIVE" в Youtube глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса. По расчетам главы космической компании SpaceX, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, который образует ледяные шапки на полюсах Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры, а в итоге сделает марсианский климат таким же, как на Земле.

"Совершенно очевидно, что идея выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!" - заявил Рогозин.

По его мнению, "за этой демагогией" скрывается лишь "прикрытие для выведения ядерного оружия в космос".

"Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать", - сказал Рогозин.

На вопрос ведущего о том, способна ли Россия ответь на такого рода попытки, глава Роскосмоса дал утвердительный ответ.

Ранее о том же Рогозин написал в своем Twitter, заключив, что Соединенные Штаты "берут курс на милитаризацию космоса".