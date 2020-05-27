РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями

Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей.

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.

"Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают", - сказал Прядкин ТАСС.

Однако на данный момент лига исходит из того, что чемпионат возобновится без зрителей. Это нанесет серьезный удар по клубам, поскольку они лишатся части дохода.

"Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей, - подчеркнул Прядкин. - Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам".

Возобновление сезона в РПЛ намечено на 21 июня.