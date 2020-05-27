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27.05.2020 15:04
Рубрика: В мире

Сотрудничество с МВФ дорого обходится Украине

Текст: Павел Дульман
Выяснилось, что вопрос одобрения кредитной линии для Украины не значится в опубликованном расписании заседаний совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) вплоть до 4 июня. Однако именно в этих числах глава Кабинета министров Украины (КМУ) Денис Шмыгаль обещал получение от МВФ 1,9 миллиардов долларов на погашение бюджетного дефицита. В причинах возможной отсрочки разбиралась "РГ".
Фото: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP Фото: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Фото: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Поясним, что 1,9 миллиарда - это первый транш уже согласованного, если верить Шмыгалю и источникам украинских СМИ, но еще не завизированного сторонами кредита в 5 миллиардов долларов на условиях stand-by под 3 процента годовых. За право его получить Украина открыла по требованию МВФ рынок земли, и фактически вывела Национальный банк (НБУ) из-под юрисдикции украинских судов, приняв так называемый "антиколомойский" закон. Хотя послы стран G7 на Украине горячо приветствовали оба подписанных Зеленским решения, МВФ высказал замечания: предложил в ближайшем будущем доработать земельное законодательство, прямо прописав неограниченное участие иностранцев в распродаже черноземов, и исключив из схемы украинских посредников-латифундистов. Также в фонде выразили опасения, что после получения Украиной кредита, обе реформы могут быть отменены конституционным судом, для чего, заметим, есть масса оснований. Однако в целом предварительные условия в МВФ сочли выполненными, и деньги - те самые первые 1,9 миллиардов - пообещали дать. Но только после согласия Украины на новые условия, уже для следующих траншей, и подписания соответствующего меморандума.

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В этих условиях - или "структурных маяках", как их называет МВФ, - президенту, парламенту и правительству Украины предлагается отдать в управление иностранцам энергетику и суды. Так, украинские СМИ, оперирующие пока не верифицированным текстом меморандума, сообщают, что за 5 миллиардов долларов Украина обязуется, во-первых, изменить устав НАК "Нафтогаз", полностью сняв существующие ограничения с деятельности наблюдательного совета компании, большинство членов которого - иностранцы. После этого власти Украины потеряют последние рычаги влияния на государственного монополиста, пост финансового директора в котором с недавнего времени и без того занимает гражданин Нидерландов.

Во-вторых, МВФ требует изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия - главного органа судейского управления на Украине. Вопросы формирования состава совета предложено делегировать "независимым экспертам", по умолчанию - иностранным. Украинское судейское сообщество от процесса предлагается отстранить. Таким образом, над независимой ветвью власти на Украине будет осуществляться иностранный контроль. Также в меморандуме есть "маяки", касающиеся фискальной политики, проблемных кредитов, и обязательного аудита бюджетных средств, потраченных на борьбу с пандемией.

Не внесение украинского вопроса в график МВФ говорит о том, что переговоры продолжаются, хотя Шмыгаль и назвал их завершенными. Причина может быть любой: желание фонда оговорить дополнительные гарантии по уже принятым законам, или торги по любому из пунктов, включая аудит противоэпидемических трат, уже ставших причиной коррупционных скандалов на Украине. Да и в окружении Зеленского остались люди, считающие требования МВФ мародерскими, и предлагающие по примеру Ивана Голобородько решительно отказаться от сотрудничества с фондом, или хотя бы поторговаться: их, как и многих на Украине, возмущает мизерность суммы, получаемой за отказ от последних атрибутов суверенитета.

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP
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Действительно, обещанные 1,9 миллиарда не только не спасут украинскую экономику, но даже не закроют дыру в бюджете - она, без учета негативного влияния карантина, запланирована на уровне 3,5 миллиардов долларов. К тому же 1,35 миллиарда долларов Украина должна в этом году вернуть МВФ за ранее взятые кредиты. Всего же КМУ, НБУ, банки и предприятия до 31 декабря должны выплатить иностранным кредиторам 17 миллиардов долларов. На фоне таких цифр, предлагаемые Зеленскому и компании деньги, вкупе с выдвигаемыми в обмен требованиями, иначе как грабежом не назвать. Но о том, что у МВФ повадки криминальной микрокредитной организации, способной забрать квартиру по цене мобильного телефона, украинцев неоднократно предупреждали.

В мире экс-СССР Украина Международные организации МВФ Политический кризис на Украине

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