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27.05.2020 17:12
Рубрика: В мире

Статуя знаменитого полководца в натуральную величину найдена в Японии

Текст: Денис Передельский
Фото: Takaharu Yagi / Osaka city’s board of education Фото: Takaharu Yagi / Osaka city’s board of education
Фото: Takaharu Yagi / Osaka city’s board of education

В Японии в храме Омияджинджа в Осаке обнаружена выполненная в натуральную величину деревянная статуя Тойотоми Хидэеси (1537-1598 гг.) - легендарного военачальника, который считается одним из трех объединителей страны.

Как сообщает Archaeology News Network, статуя свидетельствует о том, что люди поклонялись Хидэеси после его смерти. Она была изготовлена в период Эдо (1603-1867 гг. н.э.) и является самой большой деревянной статуей этого полководца, когда-либо обнаруженной в стране, за исключением современных скульптур.

Фото: Nordland County Council
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Предыдущий рекорд принадлежал похожей статуе высотой 81 сантиметр, найденной ранее в храме Сайходжи в Киотском приходе Саке. Впрочем, он преодолен примерно на один сантиметр. В данном случае Хидэеси изображен в натуральную величину, сидящим на полу, а высота этой статуи составляет 81,9 сантиметра.

Установлено, что она была изготовлена из кусков кипариса. Мастер детально изобразил черты лица человека, который в Японии многими почитается как божество, в том числе длинные брови, усы и бороду.

Одет Хидэеси в традиционное парадное придворное платье, но головного убора на нем нет. Ученые не исключают, что последний мог быть утерян с течением времени. Кроме того, они считают, что изначально статуя была раскрашена в яркие цвета, которые впоследствии кто-то намеренно стер.

По словам Тэцу Хиросе, главного священника храма Омияджинджа, статуя находилась за дверью находящегося на его территории храма Кораша, которая на протяжении многих лет была заколочена гвоздями. Ее обнаружили лишь в прошлом году, когда святилище начали готовить к реконструкции.

Фото: Norfolk County Council
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Можно только предполагать, в каком именно году статуя была изготовлена. Некоторые исторические записи говорят о том, что храм Омияджинджа был открыт для посетителей в 1823 году. Тогда же публике впервые показали саму статую.

Предварительный анализ показал, что она могла быть изготовлена за несколько десятилетий до ее первой демонстрации. Об этом свидетельствуют, например, следы ремонта руки, который был проведен непосредственно перед открытием храма для публики. Ученые предполагают, что статуя может датироваться примерно серединой XVII века.

Напомним, ранее археологи при проведении раскопок на территории Императорского дворца в Киото нашли остатки каменной стены XVI века и позолоченную черепицу, доказывающую, что это сооружение было возведено Тойотоми Хидэеси.

Этот полководец считается одним из трех дворян, которые положили конец феодальной раздробленности страны и привели ее к системе единого управления. Сам Хидэеси занимал пост "канпаку" - главного советника императора.

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