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Рубрика: В мире

Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа. В них хозяин Белого дома утверждал, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Теперь под этими публикациями висит в восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". Ссылка в подписи ведет на специальную страницу Twitter со статьей Politico "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter, перечисляющая, что именно некорректно сказал американский лидер, пишет РИА Новости.

Трамп уже отреагировал на это, обвинив Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова. "Они говорят, что мои слова не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!", - написал президент США на своей странице.

Ранее Трамп выступил с критикой голосования по почте на фоне планов губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре президентских выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению хозяина Белого дома, в таком случае можно будет легко печатать тысячи копий бюллетей, подделывать в них имена и подписи. Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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