В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США в финансировании

Отказ США финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) серьезно отразится на способности стран Африки бороться с кризисами, в том числе с пандемией коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.

Он отметил, что сейчас неподходящее время для приостановления взносов, наоборот важна солидарность. "Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие организации действительно необходимо. У нас есть страны, которые переживают затяжной кризис", - цитирует РИА Новости Яо.

По его словам, около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США. Эта помощь идет на составление программ, отправку экспертов, помогающих в осуществлении этих программ, мониторинг эпидемиологической ситуации, реакцию на кризисы в сфере здравоохранения и многое другое.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее не раз выражал свое недовольство шагами ВОЗ по борьбе с пандемией нового коронавируса. Американский лидер также поставил условие для продолжения финансирования ВОЗ со стороны США. Свои требования он изложил в письме на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, отметив, что полностью прекратит взносы, если организация в течение 30 дней не проведет реформы.