Видео: очень странный способ зарядить Tesla Model X

Пытливый людской ум никогда не знает покоя, особенно в период вынужденного безделья на самоизоляции, а соскучившиеся по физической нагрузке мышцы уже настоятельно требуют опасных и увлекательных квестов, вызовов и приключений.

Можно ли использовать человеческие усилия для подзарядки электромобиля и, если да, то насколько эффективна такая "зеленая" энергетика? Далеко ли уедет заряженная своими руками, вернее, ногами, машина? Таким вопросом задались любознательные финские телевизионщики и для выяснения пригласили в студию команду юниоров-велосипедистов.

Девять молодых, полных сил и задора спортсменов 20 минут сосредоточенно крутили педали своих велосипедов, заряжая готовую к старту серебристую Tesla Model X. На крытом треке каждый намотал бы за это время около 15 километров, на асфальте в условиях пересеченной местности - 10-12, то есть суммарный пробег команды можно было представить в пределах 90-120 километров. Но, увы, уровень заряда электромобиля после этого показал лишь два километра, то есть только до ближайшего магазина за продуктами и назад...

С одной стороны, это немного печально: в условиях потенциального апокалипсиса и краха традиционной энергетики о комфортном катании на авто даже и мечтать не стоит, не говоря уже о головокружительных гонках в духе "Безумного Макса". С другой стороны, хочется думать, что хотя бы при таком сценарии человечество снова станет сильным, стройным и здоровым.