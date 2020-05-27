Volkswagen будет продавать машины напрямую с завода

Volkswagen AG готова предлагать электромобили перспективного семейства ID. потребителям напрямую, а не через дилерскую сеть.

Новая модель сбыта и послепродажного обслуживания компании, внедряемая одновременно с началом продаж пятидверного электромобиля ID.3 этим летом, сохранит бизнес дилерам, но принципиально изменит его вид. Все продажи хэтчбеков ID.3, кроссоверов ID.4 и в дальнейшем всего семейства ID. и электромобилей остальных входящих в концерн марок Volkswagen будет осуществлять только напрямую.

Подбор электромобиля (максимальная трудоемкость конфигурирования - 10 кликов), финансовых услуг, страхового пакета будет осуществляться только онлайн через новый IT-сервис "Thunder" (в переводе - "гром"). На его базе также осуществляется сбор данных клиентов для послепродажного обслуживания.

Бывшие дилеры из лицензиатов превращаются в агентов. В продажах их роль исчерпывается работой с клиентом - демонстрацией электромобилей, консультацией, а также передачей приобретенной машины. Прибыль шоу-румов целиком состоит из выплат от Volkswagen за каждую проданную машину, закрепленную по месту нахождения за данным шоу-румом, арендных выплат Volkswagen и заработка от послепродажного сервиса.

Такая схема повторяет полностью интегрированную модель автомобильного бизнеса компании Tesla в части контроля процессов и скорости оборота средств, а также позволяет по мере распространения электромобилей с минимальными издержками реорганизовать сбытовую сеть, целиком сохранив ее в бизнесе. В новое соглашение с Volkswagen AG уже вступили все дилеры марки в Германии.