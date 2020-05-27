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27.05.2020 13:46
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Немецкий концерн в ближайшее время заключит сделки с несколькими китайскими компаниями, занимающимися выпуском электромобилей. Таким образом Volkswagen намерен ускорить своё продвижение в сегменте "зелёных" авто.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Volkswagen готов приобрести 50% акций Anhui Jianghuai Automobile Group Holding, входящей в состав JAC Motors. Примерная сумма сделки - порядка 491 млн долларов. Также Volkswagen намерен купить компанию по выпуску аккумуляторов Guoxuan High-tech Co Ltd.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Предполагается, что о сделке может быть официально сообщено в пятницу. Пресс-служба ни одного из предприятий не согласилась прокомментировать эту информацию.

Отметим, что и Anhui Jianghuai, и Guohuan расположены в Хэфэе, провинция Аньхой. Такое соседство, несомненно, выгодно с точки зрения логистики поставки компонентов.

В настоящее время Volkswagen имеет два совместных предприятия в Китае - с SAIC и FAW. К 2025 году компании планируют достичь годового объёма реализации 1.5 миллиона автомобилей.

#Volkswagen