Новости

Глава HBO Max: Режиссерской версии "Лиги справедливости" не существует 15:33
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Режиссер "Восставшего из ада 5" снимет продолжение "Лабиринта" 13:17

Вышел русский трейлер хоррора про онлайн-экзорцизм "Час дьявола"

Новости
    27.05.2020, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов

На YouTube опубликован недурно выглядящий русский трейлер хоррора "Час дьявола" (The Cleansing Hour).

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Восставшего из ада 5" снимет продолжение "Лабиринта"

Сюжет следующий: аферисты добились успеха, запустив онлайн-трансляции обрядов экзорцизма, где каждый выпуск - тщательно продуманная постановка. Но верёвочка начинает виться особо причудливо, когда на прямом эфире очередного шоу им придется иметь дело с настоящим демоном.

Режиссер и соавтор сценария - Дэмиен ЛеВек, растянувший до полного метра свою дебютную короткометражку 2016 года.

В ролях: Райан Гузман ("Милые обманщицы"), Кайл Галлнер ("Ходячие мертвецы"), Аликс Анджелис ("Рейк"), Крис Лью Кум Хой ("Доктор Кто"), Дэниел Хоффман-Гилл ("Шерлок"), Эмма Холцер ("Подпольная империя").

Российская премьера - 13 августа.

Новости

Режиссер "Грани будущего" снимет боевик с Томом Крузом в космосе 12:18
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным 11:47
Премьера триллера Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" перенесена 11:36
Десятый сезон "Американской истории ужасов" не выйдет в 2020 году 11:17
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезды "Ривердэйла" Коул Спраус и Лили Рейнхарт расстались 26.05.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Тизер: объявлена дата выхода финального сезона сериала "Тьма" 26.05.2020
Вышел трейлер хоррора про марионетку-убийцу Блэйда 26.05.2020
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 25.05.2020
⧣ ужасы
Фото: www.kinopoisk.ru
Названы тринадцать лучших экранизаций Стивена Кинга 23.05.2020
Видео: Дэвид Линч опубликовал безумный мультфильм и прогнозы погоды 22.05.2020
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21.05.2020