Вышел русский трейлер хоррора про онлайн-экзорцизм "Час дьявола"

На YouTube опубликован недурно выглядящий русский трейлер хоррора "Час дьявола" (The Cleansing Hour).

Сюжет следующий: аферисты добились успеха, запустив онлайн-трансляции обрядов экзорцизма, где каждый выпуск - тщательно продуманная постановка. Но верёвочка начинает виться особо причудливо, когда на прямом эфире очередного шоу им придется иметь дело с настоящим демоном.

Режиссер и соавтор сценария - Дэмиен ЛеВек, растянувший до полного метра свою дебютную короткометражку 2016 года.

В ролях: Райан Гузман ("Милые обманщицы"), Кайл Галлнер ("Ходячие мертвецы"), Аликс Анджелис ("Рейк"), Крис Лью Кум Хой ("Доктор Кто"), Дэниел Хоффман-Гилл ("Шерлок"), Эмма Холцер ("Подпольная империя").

Российская премьера - 13 августа.