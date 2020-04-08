Тизер: Рик Граймс вернулся к "Ходячим мертвецам"

Многострадальная в последнее время, но все еще несгибаемая франшиза "Ходячие мертвецы" совершила примечательный финт.

В официальном Twitter серии появился новый тизер очередного спин-оффа TWD, сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", дающий понять, что в нем нам расскажут о судьбе Рика Граймса, главного героя "Ходячих", досрочно.

Напомним: Рик выбыл из шоу в девятом сезоне, храбро пожертвовав собой. Но выжил и был увезен в синее небо крайне интригующим вертолетом.

После чего появилась информация: персонажа ждет сольный спин-офф - полнометражная трилогия. Кроме того, Эндрю Линкольн заверил, что обязательно вернется к "Ходячим" и в должности режиссера. …И тут вдруг такое.

Стоит предположить, что сериал приподнимет полог тайны над некой организацией, действующей и набирающей вес в лежащем в руинах мире - это ее символ назойливо наблюдается в кадре.

"Мир за пределами" рассказывает о т.н. детях апокалипсиса, тех, кто родился и вырос уже после эпидемии зомбификации. И появление Рика именно в нем стало большим сюрпризом.

Впрочем, когда мы сможем насладиться подарком, неизвестно - премьера сериала из-за пандемии с апреля перенесена на пока точно не определенное время. Вероятно - на конец года.

Между тем пандемия коронавируса лишила десятый сезон основного сериала концовки - теперь последний эпизод выйдет либо отдельно, либо уже в сезоне одиннадцатом. А после двенадцатого "Ходячих" вообще могут закрыть.