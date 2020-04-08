Новости

Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения 11:02
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 07.04.2020
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 07.04.2020
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 07.04.2020
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 07.04.2020

Тизер: Рик Граймс вернулся к "Ходячим мертвецам"

Новости
    08.04.2020, 12:40
Текст:   Олег Усков

Многострадальная в последнее время, но все еще несгибаемая франшиза "Ходячие мертвецы" совершила примечательный финт.

Фото: twitter.com/NetflixANZ
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов"

В официальном Twitter серии появился новый тизер очередного спин-оффа TWD, сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", дающий понять, что в нем нам расскажут о судьбе Рика Граймса, главного героя "Ходячих", досрочно.

Напомним: Рик выбыл из шоу в девятом сезоне, храбро пожертвовав собой. Но выжил и был увезен в синее небо крайне интригующим вертолетом.

После чего появилась информация: персонажа ждет сольный спин-офф - полнометражная трилогия. Кроме того, Эндрю Линкольн заверил, что обязательно вернется к "Ходячим" и в должности режиссера. …И тут вдруг такое.

Стоит предположить, что сериал приподнимет полог тайны над некой организацией, действующей и набирающей вес в лежащем в руинах мире - это ее символ назойливо наблюдается в кадре.

"Мир за пределами" рассказывает о т.н. детях апокалипсиса, тех, кто родился и вырос уже после эпидемии зомбификации. И появление Рика именно в нем стало большим сюрпризом.

Впрочем, когда мы сможем насладиться подарком, неизвестно - премьера сериала из-за пандемии с апреля перенесена на пока точно не определенное время. Вероятно - на конец года.

Между тем пандемия коронавируса лишила десятый сезон основного сериала концовки - теперь последний эпизод выйдет либо отдельно, либо уже в сезоне одиннадцатом. А после двенадцатого "Ходячих" вообще могут закрыть.

Новости

СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 07.04.2020
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 07.04.2020
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония 07.04.2020
Disney запустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца" 07.04.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине 07.04.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ BamSmackPow
Актер из "Флэша" Логан Уильямс умер в 16 лет 05.04.2020
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь 04.04.2020
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 03.04.2020
⧣ трейлер
Фото: "Вольга"
Вышел трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина 05.04.2020
Трейлер: российский космохоррор "Спутник" выйдет на платформах 02.04.2020
Вышел трейлер продолжения зомби-экшена "Поезд в Пусан" 02.04.2020