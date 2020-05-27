Windows 10 ждет большое обновление

В ближайшие дни выходит обновление Windows 10. Нововведения призваны улучшить удобство системы и доставить людям эстетическое удовольствие при работе.

Например, голосовой ассистент Cortana станет умнее и дружелюбнее. Он сможет отправлять электронные письма по одной голосовой команде. С помощью голоса также можно будет открывать приложения и настройки самой системы.

Кроме того, в Windows 10 будут новые иконки и визуальные темы в стиле "текучего дизайна" (Fluent Design). Акцент на экранных элементах будет делаться при помощи света, эффекта глубины - объекты станут выглядеть более материально.

Еще одно нововведение - так называемые "необязательные" обновления. Пользователи смогут выбирать, какие функции они хотят установить, а какие - нет. Другое необычное новшество - возможность использовать компьютер или ноутбук в качестве Bluetooth-колонки. Транслировать звук на динамики можно будет, например, со смартфона или планшета.

Также в Windows 10 появится восстановление из облака. В случае какого-то критического сбоя восстановить потерявшую работоспособность систему можно будет не только с диска или флешки, но и с сервера Microsoft.

Те, у кого в компьютере до сих пор установлен диск старого образца (HDD), заметят повышение скорости работы системы. Процесс индексации файлов (добавление их в единый список для быстрого поиска) перестанет нагружать как диск, так и процессор.

Кроме того, появится запуск программ для Linux, а встроенный поиск станет менее чувствительным к опечаткам. Например, если набрать "exce;" с ошибкой, то приложение Excel все равно отобразится в списке.