Windows 10 ждет большое обновление

Новости

Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все 02:40
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX 02:32
В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян 01:40
Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин 01:29
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы 27.05.2020
Пуск корабля Crew Dragon к МКС отложили за 17 минут до старта 27.05.2020
В Зеленограде спасатели доставили утят в безопасное место 27.05.2020
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс 27.05.2020
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19 27.05.2020
ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики 27.05.2020
Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 27.05.2020
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 27.05.2020
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 27.05.2020
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 27.05.2020
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 27.05.2020
Для москвичей открывается городской велопрокат 27.05.2020
В Москве вновь откроются парки 27.05.2020
В Москве открываются ярмарки выходного дня 27.05.2020
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 27.05.2020
В Москве снова откроются автосалоны 27.05.2020
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями 27.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 22:40
Рубрика: Digital

В десятку

Windows 10 ждет большое обновление
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Столичный выпуск № 114(8168)
В ближайшие дни выходит обновление Windows 10. Нововведения призваны улучшить удобство системы и доставить людям эстетическое удовольствие при работе.

Например, голосовой ассистент Cortana станет умнее и дружелюбнее. Он сможет отправлять электронные письма по одной голосовой команде. С помощью голоса также можно будет открывать приложения и настройки самой системы.

Фото: istock
Названы лучшие недорогие смартфоны в России

Кроме того, в Windows 10 будут новые иконки и визуальные темы в стиле "текучего дизайна" (Fluent Design). Акцент на экранных элементах будет делаться при помощи света, эффекта глубины - объекты станут выглядеть более материально.

Еще одно нововведение - так называемые "необязательные" обновления. Пользователи смогут выбирать, какие функции они хотят установить, а какие - нет. Другое необычное новшество - возможность использовать компьютер или ноутбук в качестве Bluetooth-колонки. Транслировать звук на динамики можно будет, например, со смартфона или планшета.

Также в Windows 10 появится восстановление из облака. В случае какого-то критического сбоя восстановить потерявшую работоспособность систему можно будет не только с диска или флешки, но и с сервера Microsoft.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На каких сайтах выгоднее и безопаснее заказывать еду

Те, у кого в компьютере до сих пор установлен диск старого образца (HDD), заметят повышение скорости работы системы. Процесс индексации файлов (добавление их в единый список для быстрого поиска) перестанет нагружать как диск, так и процессор.

Кроме того, появится запуск программ для Linux, а встроенный поиск станет менее чувствительным к опечаткам. Например, если набрать "exce;" с ошибкой, то приложение Excel все равно отобразится в списке.

Digital Технологии

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео