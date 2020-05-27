Земли Германии получили карт-бланш на самостоятельную борьбу с COVID-19

Германия вышла на новый этап борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне Берлин передал регионам все полномочия по принятию дальнейших решений - это подтвердил официальный спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он сообщил, что новых видеоконференций канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель, которые регулярно проводились с конца марта, не планируется. Теперь каждая земля пойдет своим путем. "Трещина наметилась уже давно", - отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Единственное решение, которое удалось принять на общенациональном уровне, касается продления социального дистанцирования до 29 июня. Однако уже с 6 июня немцев ждут новые значительные ослабления карантинных мер.

Как пишет FAZ, накануне премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн взял на себя смелость объявить, что время коллективных шагов по противодействию "короне" подошло к концу. "Теперь ответственность лежит на главах регионов и земельных округов", - заявил политик. Его поддержал баварский коллега Маркус Зедер, до сих пор выступавший председателем на видеоконференциях премьеров с канцлером. Он признал, что новый раунд мало что дал бы в практическом плане. "Сейчас у меня такое ощущение, что единый фундамент принятия решений уходит в прошлое", - заявил Зедер, претендующий на роль негласного лидера на "антиковидном" фронте.

Последний раз совещание с Меркель состоялось 6 мая, и уже тогда было понятно, что Берлин отпускает вожжи. При этом, как отмечает издание, многие все же надеялись, что регионы и впредь продолжат координировать свои шаги с федеральными ведомствами, а канцлер оставит себе больше полномочий в соответствии с законом о защите от инфекций. Однако в начале недели региональные политики так и не смогли согласовать единую стратегию. Руководители большинства земель сошлись лишь на том, чтобы сохранить социальные ограничения до 29 июня, разрешив при этом гражданам с 5 июня собираться группами уже не по двое, не по трое, но по десять человек или же в пределах двух домохозяйств.

Играть по общим правилам отказалась лишь Тюрингия - бывший восточногерманский регион, известный своим несговорчивым нравом. Ее премьер-министр Бодо Рамелов из посткоммунистической партии "Левые", почти бессменно руководящий землей с 2014 года, в глазах одних стал героем-нонконформистом, а в глазах других - антигероем дня. На прошлых выходных он вызвал настоящий переполох, заявив о своем решении отменить на местном уровне все общеобязательные требования, включая ношение масок и соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах.

По словам политика, на сегодняшний день во всей Тюрингии выявлено 239 инфицированных COVID-19, и "все они известны поименно". "Это не повод для того, чтобы стучаться в двери к оставшимся двум миллионам и проверять, не слишком ли много гостей они созвали на кофе", - объяснил свою позицию Рамелов. Большинство земель, включая соседнюю Баварию, сочли эти планы безответственным и "крайне опасным экспериментом", против выступили и мэры многих городов в самой Тюрингии. Эксперты предположили, что восточный регион запустит "гонку ослаблений", чреватую новой вспышкой вируса.

Политические оппоненты поспешили обвинить Рамелова в том, что он "пошел на поводу у крикунов в шапочках из фольги" - подразумевая участников протестов против ограничений, среди которых немало "ковид-диссидентов" и конспирологов. Во вторник, не без давления общественности и, вероятно, собственной партии, господин Рамелов все же несколько сдал назад. После заседания регионального правительства в Эрфурте он пояснил, что основополагающие требования, включая ношение тех же масок в автобусах и поездах, никто отменять не собирается. Речь лишь идет о том, чтобы перейти от запретов и ограничений, вводимых "сверху", к ставке на персональную ответственность граждан и разработке "гигиенических концепций" для общественных заведений.

К слову, такие планы представили уже многие земли. Так, Бавария с 8 июня открывает фитнес-студии и школы танцев, с 15 июня - театры, кино и даже концертные залы. Правда, в закрытом помещении смогут находиться одновременно не более 50 человек, и даже театральные постановки зрителям придется смотреть в медицинских масках. Параллельно баварские власти продолжать внедрять тестирование, особенно тех, кто находится в группе риска, - пациентов больниц, постояльцев домов престарелых. В Баден-Вюртемберге с 1 июня разрешат проводить свадьбы и дни рожденья. В Бранденбурге уже с четверга можно будет собираться на демонстрации и церковные службы - правда, в пределах 150 участников. Сенат Гамбурга дал добро на посещение бассейнов. А кабинет министров Саксонии планирует в ближайшее время обсудить перспективы открытия летних лагерей для школьников.

По данным издания Tagesspiegel, каждый день составляющего "ковид"-карту по каждому из немецких регионов со ссылкой на официальную местную статистику, на утро среды по всей Германии было зафиксировано 10823 активных подтвержденных случая заболевания. Институт Коха, по заказу правительства мониторящий эпидемиологическую обстановку в стране, сообщил, что за все время пандемии вирусом заразились 179 364 жителя ФРГ, 8349 умерли от COVID-19 - это указано в актах регистрации смерти. Прирост ежедневных заболеваний остается на самом низком для Германии уровне: за последние сутки выявлено 362 новых пациента. Еще в середине апреля каждый день выявляли в среднем 3900 заболевших.