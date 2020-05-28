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28.05.2020 02:32
Рубрика: В мире

Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Boeing объявила о восстановлении производства лайнеров 737 MAX. Выпуск самолетов возобновили на предприятии в городе Рентон, говорится в заявлении руководства авиастроительной корпорации.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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"Сейчас объемы производства низкие, поскольку мы предприняли дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции. В течение года Boeing намерена начать выпускать больше самолетов этого типа", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после катастроф в Эфиопии и в Индонезии. После изучения всех обстоятельств руководство компании признало, что в обоих случаях имелся сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. В целях безопасности большинство стран тогда приостановили использование самолетов данной серии.

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