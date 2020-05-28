Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды

Безусловно, за океаном очень ждут этот старт. На борту Crew Dragon полетят астронавты и они же испытатели - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен.

Это первый пилотируемый запуск американцев к МКС с территории США после того, как десять лет назад заокеанские челноки отправили на заслуженный отдых. Кстати, зарубежные спецы подчеркивают, что присутствие в экипаже Crew Dragon Дагласа Харли очень символично: именно он был в составе последней миссии "Атлантиса", после которой закрылась вся программа "Спейс Шаттл".

Все эти годы астронавты летали на космическую станцию только на российских "Союзах". Понятно, что переживали американцы, не имея возможности на своих кораблях доставлять своих астронавтов на МКС. Возобновление полетов стало для них делом чести и национальной гордости.

Чтобы возобновить собственные пилотируемые полеты, НАСА сделало ход конем: привлекло для разработки новых кораблей частников. Контракты были заключены с компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. Первоначально предполагалось, что американские коммерческие "пилотники" начнут летать в 2017 году. Но технических проблем оказалось выше крыши.

Понятно, что новый корабль вызывает законный интерес у специалистов по обе стороны океана. "У нас большой интерес и к технической стороне этого дела, поскольку мы ведем работу по обновлению своих кораблей, по созданию своего корабля "Орел", по закладке основы для еще одного корабля, который должен будет обеспечивать низкие орбиты, на которых летает и МКС - менее 400 км от Земли. Здесь у нас интерес в том, чтобы появилась альтернатива", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в космосе, который не прощает ошибок, должно быть техническое резервирование всего: стартовых столов, ракет, кораблей. По его мнению, если у США получится запустить свой пилотируемый корабль в названные сроки, то одна из важнейших в мировой космонавтике задач будет решена. "И, конечно, мы теперь поделимся ответственностью по доставке экипажей на МКС с американцами, это естественный процесс", - отметил глава Роскосмоса.