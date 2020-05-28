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28.05.2020 14:35
Рубрика: В мире

Дональд Трамп "отрегулирует" работу онлайн-платформ

Текст: Александр Гасюк
Конфликт президента США Дональда Трампа с американской IT-индустрией вокруг фундаментального для Америки вопроса - свободы слова - обостряется. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в четверг хозяин Белого дома намерен подписать исполнительный указ, который ограничит юридическую защиту компаний-владельцев социальных сетей, микроблогов и иных онлайн-платформ. "Под раздачу" рискуют попасть гиганты американского интернет-сектора, включая Facebook, Google и Twitter, который на днях осмелился пометить сообщения президента США в качестве "нуждающихся в перепроверке".
Фото: Win McNamee/Getty Images Фото: Win McNamee/Getty Images
Фото: Win McNamee/Getty Images

Предполагается, что указ Трампа облегчит регулирующим интернет-индустрию США государственным органам и частным лицам процедуру привлечения к ответственности собственников соцсетей, которые искусственно ограничивают распространяемую пользователями информацию. Предполагается, что угроза судебного преследования будет подкреплена и экономическими рычагами давления - правом госструктур разрывать с представителями IT-сектора коммерческие, в том числе рекламные контракты.

Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO
Twitter объяснил, почему пометил посты Трампа как неправду

Хотя точное содержание указа не раскрывается, с юридической точки зрения инициатива администрации США выглядит весьма противоречиво, отмечают комментаторы. Так, Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union) уже заявил, что подобный шаг нарушит первую поправку к конституции США, ограничивающую вмешательство властей в регулирование работы социальных и медиаплатформ.

Впрочем, мало кто отрицает, что значительная часть IT-индустрии в преддверии ноябрьских президентских выборов в США фактически солидаризировалась с американскими либеральными СМИ, ведущими настоящую информационную войну против Трампа и постоянно обвиняющими его во лжи и иных прегрешениях. Последний в долгу не остается и отвечает взаимностью, регулярно навешивая ярлык "фейк-ньюз" на своих противников в мейнстрим медиа.

На днях раздосадованный решением Twitter промаркировать его публикации о фальсификациях при голосовании по почте как потенциально ложные хозяин Белого дома в открытую пригрозил "отрегулировать" или вовсе "закрыть" социальные сети. Они, по его мнению, злоупотребляют политической цензурой и затыкают рот консервативной части американского общества - основы электоральной поддержки действующего президента США.

"Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому случиться в дальнейшем", - написал Трамп в комментарии к решению Twitter.

Несмотря на то, что в этой соцсети у американского лидера имеется более 80 миллионов подписчиков, свою угрозу стремящийся переизбраться президент США сдержит. Ведь другого выбора в условиях нарастающего на его сторонников информационно-политического прессинга у Трампа не остается.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США

На таких новостях из Белого дома акции Big Tech - конгломерата представляющих интернет-индустрию американских компаний - резко спикировали вниз. Так, капитализация Twitter ужалась на 3 процента, а Facebook (FB) почти на 1,5.

Примечательно, что глава Facebook Марк Цукерберг первым из своих коллег по цеху понял: дело всерьез "пахнет керосином". И, хотя раньше сам "бежал впереди паровоза" в борьбе с распространяющими фейки аккаунтами, подчеркнуто отмежевался от антитрамповской политики Twitter. В интервью к близкому к Республиканской партии телеканалу Fox News Цукерберг заявил, что онлайн-платформы "не должны выступать арбитрами правды", а частным компаниям не стоит вмешиваться в ведущиеся в сети дискуссии. Впрочем, насколько такие зиг-заги помогут компании Цукерберга уберечься от направленных на американские соцсети инициатив Дональда Трампа остается большим вопросом.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии Facebook Дональд Трамп

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