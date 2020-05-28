Новости

Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все 02:40
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX 02:32
В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян 01:40
Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин 01:29
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы 27.05.2020
Пуск корабля Crew Dragon к МКС отложили за 17 минут до старта 27.05.2020
В Зеленограде спасатели доставили утят в безопасное место 27.05.2020
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс 27.05.2020
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19 27.05.2020
ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики 27.05.2020
Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 27.05.2020
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 27.05.2020
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 27.05.2020
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 27.05.2020
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 27.05.2020
Для москвичей открывается городской велопрокат 27.05.2020
В Москве вновь откроются парки 27.05.2020
В Москве открываются ярмарки выходного дня 27.05.2020
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 27.05.2020
В Москве снова откроются автосалоны 27.05.2020
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями 27.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
28.05.2020 01:29
Рубрика: В мире

Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Фото: Getty Images via AFP Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Фото: Getty Images via AFP
Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Фото: Getty Images via AFP

В среду астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен вернулись в карантин, после того как пуск космического корабля "Crew Dragon" компании SpaceX был отложен по погодным условиям. Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с мыса Канаверал в 23:33 мск.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции

Астронавты находились в карантине на космодроме с 20 мая, а перед полетом сдавали тесты на коронавирус, пишет ТАСС, ссылаясь на телекомпанию CNN. Следующая попытка старта будет предпринята 30 мая в 22:22 мск. По данным портала Space.com, если и этот запуск вдруг отменится, то еще одна попытка может быть предпринята 31 мая.

Присутствовавший на космодроме президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon. "Спасибо НАСА и SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с нетерпением возвращения к вам в субботу", - написал американский лидер в Twitter.

В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии