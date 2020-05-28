Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин

В среду астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен вернулись в карантин, после того как пуск космического корабля "Crew Dragon" компании SpaceX был отложен по погодным условиям. Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с мыса Канаверал в 23:33 мск.

Астронавты находились в карантине на космодроме с 20 мая, а перед полетом сдавали тесты на коронавирус, пишет ТАСС, ссылаясь на телекомпанию CNN. Следующая попытка старта будет предпринята 30 мая в 22:22 мск. По данным портала Space.com, если и этот запуск вдруг отменится, то еще одна попытка может быть предпринята 31 мая.

Присутствовавший на космодроме президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon. "Спасибо НАСА и SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с нетерпением возвращения к вам в субботу", - написал американский лидер в Twitter.