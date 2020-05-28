Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса и прививку от гриппа

Глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим, профессор Яков Беркун сравнил прививку от коронавируса с вакциной от гриппа. По его словам схожесть двух препаратов будет заключаться в облегчении симптомов протекания COVID-19. При этом на 100% защиту от нового вируса рассчитывать не стоит, отметил специалист.

"Сейчас все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но на самом деле, таких вакцин практически и нет. С наибольшей вероятностью новое лекарство будет действовать по принципу прививки от гриппа", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Поиском вакцины против COVID-19 сейчас занимаются ученые разных стран. В некоторых лабораториях уже проводится первый этап испытаний на людях. Ранее руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора заявил о планах начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Для проверки отобраны три препарата, показавших наибольшую эффективность. Говоря о массовой вакцинации населения в России, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что она может начаться предстоящей осенью.