Интерес к мобильным играм достиг рекордно высокого уровня. Еженедельные загрузки игр на смартфонах достигли цифры в 1,2 млрд. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на исследования IDC и AppAnnie.

Игровая индустрия показывает высокие темпы роста с момента введения самоизоляции в различных странах мира. Например, среднее количество пользователей самой популярной игровой платформы на ПК - Steam - увеличилось на 5,8 млн человек. Если в сентябре 2019 году доля пользователей онлайн составляла 16,7 млн, в марте этого года она уже достигла цифры в 22,5 млн человек.

По прогнозам аналитиков из IDC, в 2020 году количество людей, играющих в игры на своих смартфонах или планшетах, превысит в 2,8 раза самую популярную игровую платформу - ПК. Ярослав Мешалкин, Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding, считает, что рост мобильного гейминга связан с попаданием на карантин той массовой аудитории, которая не является поклонниками ни ПК-игр, ни консольных. "Соответственно, она не имеет дома игрового оборудования. Мобильные игры - самое доступное и простое развлечение из всей "игровой семьи", смартфоны есть практически у всех - так что именно "мобилки" стали основным способом разнообразить досуг на карантине", - заключает он.

С Мешалкиным соглашается и игровой журналист Денис Рускаков: "Мобильный гейминг уже является наиболее прибыльным по сравнению с консольными и ПК играми, - говорит он. - Основная причина - внутриигровые покупки, которые позволяют игрокам "прокачать" своего игрового персонажа или поставить другие "улучшения", в зависимости от конкретного жанра".