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Юрий Куклачев порекомендовал Пригожину "срезать свой жир"

Новости
    28.05.2020, 16:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Игорь Филонов/ РГ Фото: Игорь Филонов/ РГ
Фото: Игорь Филонов/ РГ

Очередной фигурант появился в сочной дискуссии о бедственном положении отечественных артистов, вызванной репликой продюсера Иосифа Пригожина.

Фото: instagram.com/ loza_jenya
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К Шнурову и Разину присоединился создатель и художественный руководитель Театра кошек в Москве, известный клоун Юрий Куклачев.

Причем, как выясняется, суть на стороне миллионера от шоу-бизнеса и артиста широкого профиля Шнурова - советуя Пригожину "срезать свой жир".

По мнению клоуна, которое приводит "Собеседник", ряд деятелей российской культуры "привыкли хапать" внушительные суммы, в то время как "многим людям сейчас вообще кушать нечего".

"Сегодня сходил в магазин и не заметил, как на 12 тысяч набрал продуктов. У меня глаза на лоб полезли!" - делится пугающими калькуляциями Куклачев.

Призвав: "На то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания! Пусть лучше заканчивают петь под фонограмму!" а то они "берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!" - негодует знаменитый 71-летний кошковед.

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