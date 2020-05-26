Новости

Звезды "Ривердэйла" Коул Спраус и Лили Рейнхарт расстались 14:28
Вышел трейлер хоррора про марионетку-убийцу Блэйда 14:13
Тома Круза представили в образе Зеленого Фонаря из Лиги справедливости 14:00
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя" 12:02
Пятую часть "Индианы Джонса" снимет режиссер "Логана" 11:55

Пригожин пригрозил Шнурову, который поиздевался над ним и Валерией

Новости
    26.05.2020, 15:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Очередная бурная сетевая дискуссия набрала накал и повышенные обороты. Речь о дистанционном выяснении отношений между продюсером Иосифом Пригожиным, мужем певицы Валерии, и музыкантом и бизнесменом, фронтменом группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. В котором оба не особо выбирают слова.

Фото: kinopoisk.ru
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя"

О чем свидетельствует пост Иосифа в его Instagram. Начинающийся словами: "Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы".

По мнению Пригожина, единственное, что связывает Шнурова с народом, это "любовь к трем веселым буквам", и ему все равно, "про кого с грязненькой рифмочкой - про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет", пишет продюсер в открытом обращении. Отмечая, что так, как Шнуров, "даже шпана уличная себя не ведет" и "по понятиям" он, Шнуров, - "далеко не красавчик".

"Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (певицу Валерию - "РГ-Кинократия"), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор", - пообещал Иосиф. Подытожив: "Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. В любом раскладе, семья, жена и дети - святое, а у тебя границы стёрты".

К посту приложен интересный фотоколлаж. В комментариях - тоже диспут. Кто-то поддерживает автора написанного, кто-то предлагает не придираться к Шнурову. Кто-то призывает действительно разобраться "между собой по-мужски".

Шнуров, разумеется, тут же отреагировал, разместив в своем Instagram cкриншот личного сообщения Пригожина с угрозами, где Иосиф называет его "мразёнышем", практикующим гомосексуализм. И при этом обещает, что встреча двух деятелей культуры неизбежна.

Фото: kinopoisk.ru
Звезда российского сериала "Великая" заступилась за американский

Скриншот дополнен, по традиции, новым стихотворением, где Шнуров над оппонентом издевается, по-разному его тоже обзывая.

Напомним корень "проблемы". Шнуров сатирически прокомментировал реплику Пригожина о том, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции российские артисты сильно бедствуют и вынуждены "проедать" накопленное ранее трудами.

В своем стишке музыкант глумливо поинтересовался, готовят ли "дядя Йоса с тетей Лерой" кашу из ботвы и едят ли бересту, обращаясь к супругам "сиротинушки вы наши".

Полная стенограмма препирательств доступна на аккаунте Сергея.

Напомним, два года назад Пригожин и Шнуров уже выясняли публично отношения в Сети.

Ранее актер Шевченков рассказал, как Шнуров в пьяной драке разбил ему бутылкой из-под шампанского голову.

Новости

Звезда российского сериала "Великая" заступилась за американский 11:44
От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб 10:51
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 25.05.2020
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 25.05.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 25.05.2020
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 25.05.2020
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 25.05.2020
⧣ интернет
Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 25.05.2020
Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой 23.05.2020
Опубликовано фото кораблей из "Аватара 2": съемки возобновляются 22.05.2020
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ sheff_badb
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью 24.05.2020
Умер прославленный африканский музыкант Мори Канте 24.05.2020
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в своей карьере и шоу-бизнесе 23.05.2020