Пригожин пригрозил Шнурову, который поиздевался над ним и Валерией

Очередная бурная сетевая дискуссия набрала накал и повышенные обороты. Речь о дистанционном выяснении отношений между продюсером Иосифом Пригожиным, мужем певицы Валерии, и музыкантом и бизнесменом, фронтменом группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. В котором оба не особо выбирают слова.

О чем свидетельствует пост Иосифа в его Instagram. Начинающийся словами: "Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы".

По мнению Пригожина, единственное, что связывает Шнурова с народом, это "любовь к трем веселым буквам", и ему все равно, "про кого с грязненькой рифмочкой - про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет", пишет продюсер в открытом обращении. Отмечая, что так, как Шнуров, "даже шпана уличная себя не ведет" и "по понятиям" он, Шнуров, - "далеко не красавчик".

"Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (певицу Валерию - "РГ-Кинократия"), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор", - пообещал Иосиф. Подытожив: "Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. В любом раскладе, семья, жена и дети - святое, а у тебя границы стёрты".

К посту приложен интересный фотоколлаж. В комментариях - тоже диспут. Кто-то поддерживает автора написанного, кто-то предлагает не придираться к Шнурову. Кто-то призывает действительно разобраться "между собой по-мужски".

Шнуров, разумеется, тут же отреагировал, разместив в своем Instagram cкриншот личного сообщения Пригожина с угрозами, где Иосиф называет его "мразёнышем", практикующим гомосексуализм. И при этом обещает, что встреча двух деятелей культуры неизбежна.

Скриншот дополнен, по традиции, новым стихотворением, где Шнуров над оппонентом издевается, по-разному его тоже обзывая.

Напомним корень "проблемы". Шнуров сатирически прокомментировал реплику Пригожина о том, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции российские артисты сильно бедствуют и вынуждены "проедать" накопленное ранее трудами.

В своем стишке музыкант глумливо поинтересовался, готовят ли "дядя Йоса с тетей Лерой" кашу из ботвы и едят ли бересту, обращаясь к супругам "сиротинушки вы наши".

Полная стенограмма препирательств доступна на аккаунте Сергея.

Напомним, два года назад Пригожин и Шнуров уже выясняли публично отношения в Сети.

Ранее актер Шевченков рассказал, как Шнуров в пьяной драке разбил ему бутылкой из-под шампанского голову.