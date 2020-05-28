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"Неумытая морда": Разин поддержал Пригожина в споре со Шнуровым

Новости
    28.05.2020, 12:34
Текст:   Олег Усков

К противостоянию деятелей отечественной культуры Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова присоединилось новое лицо - основатель сиротского поп-проекта "Ласковый май" Андрей Разин.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Но сначала обрисуем общими штрихами корень "проблемы". Продюсер Иосиф Пригожин посетовал, что пандемия нового коронавируса лишает артистов средств. Шнуров в своем Instagram над таким заявлением поглумился стишком. Где фигурировала в том числе супруга продюсера - певица Валерия. После Пригожин опубликовал уже в своем Instagram открытое письмо, Шнурову адресованное. Где указал что оппонент - хам, для которого нет ничего святого. Шнуров опять ответил, приводя в соцсети скриншот личного сообщения с угрозами, якобы полученными от Пригожина. Что Пригожин тут же опроверг в комментариях СМИ: ничего он Шнурову не посылал, и все это - "пранкеры". Более того, у него, Пригожина, даже и номера телефона Шнурова нет.

После чего Шнуров написал для KP.RU колонку, в которой подвел свои итоги противостояния с Пригожиным и сделал ряд нелестных высказываний о "липовых звездах" и "накрученных звездунах", которые "кормятся госзаказами" и "голубыми огоньками".

И теперь на арену выступил уже возмущенный рассуждениями коллеги Разин - также через Instagram. Клеймя фронтмена группировки "Ленинград" разными прозвищами. Например, обзывая "гаденышем".

"Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города?" - начинает свое послание продюсер.

Далее он высказывает предположение, что Шнурова "жаба душит", ведь это Разин постоянно работает на подобных мероприятиях. А Шнуров - нет, по его наблюдениям.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"У меня до 30 мероприятий в год проходит на праздновании Дней города. И это продолжается уже более 30 лет", - унижает Шнурова Разин статистикой. Называя причину такого триумфа: потому что группа "Ласковый май" нравится людям.

"В отличие от тебя, неумытая морда, мы стараемся людям дарить добро, и поем хорошие культурные песни, а не агрессивные, как у тебя, где мат-перемат, и где людям вообще находиться даже рядом в одном помещении с тобой невозможно, потому что более ужасного творчества даже представить нельзя", - добавляет Разин, призывая Шнурова прекратить "завидовать и писать всякую грязь".

"Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался. И не путай, пожалуйста, артистов, которые выступают на Днях города и других государственных мероприятиях, с твоим творчеством. Они ничего общего не имеют", - подытожил продюсер еще более веско.

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