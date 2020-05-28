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28 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Дата подписания 25 мая 2020 г.
Опубликован 28 мая 2020 г.

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2006, N 48, ст. 4942; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6438; 2010, N 6, ст. 565; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 1, ст. 32; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; "Российская газета", 2020, 29 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 8 слово "определяются" заменить словом "применяются";

2) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов

1. Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются страховщиками как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Банком России в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона.

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) устанавливаются Банком России в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей транспортного средства, собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также от назначения и (или) цели использования транспортного средства (транспортное средство специального назначения, транспортное средство оперативных служб, транспортное средство, используемое для бытовых и семейных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности (такси).

2. В границах минимальных и максимальных значений базовых ставок страховых тарифов страховщики устанавливают значения базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, в качестве которых могут применяться:

а) назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами или уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если оно повлекло причинение вреда здоровью или смерть одного или нескольких лиц, либо назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (в случае заключения договора обязательного страхования в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами в полном объеме или со дня окончания срока уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью), следующим лицам:

водителям, указываемым в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователю по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями;

б) неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора обязательного страхования, привлечение лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "а" настоящего пункта, к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час или за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (за исключением случаев фиксации данных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, а также случаев, если данные правонарушения сопровождались наступлением страхового случая, учитываемого при определении коэффициента страховых тарифов, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 настоящей статьи);

в) наличие в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему в случае, если страхователем является юридическое лицо;

г) иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

3. Коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России в зависимости от:

а) территории преимущественного использования транспортного средства, которая определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразделения;

б) количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования по фактам наступления гражданской ответственности следующих лиц:

водителей, указываемых в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователя по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а в случае, если страхователем является юридическое лицо, с учетом численности парка транспортных средств, в отношении которых заключаются договоры обязательного страхования;

в) технических характеристик транспортных средств;

ахования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а при наличии такого условия -

характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, возраста водителя);

д) срока действия договора обязательного страхования, сезонного и иного временного использования транспортного средства;

е) иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

4. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может превышать максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное Банком России для соответствующего транспортного средства, скорректированное с учетом коэффициентов страховых тарифов, установленных в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 3 настоящей статьи.

5. Факторы, применяемые страховщиком при установлении значений базовых ставок страховых тарифов, указываются им в методике расчета страховых тарифов, утвержденной в соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

6. Страховщики на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обеспечивают возможность расчета страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также размещают информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов.

7. Банк России устанавливает перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов, а также осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам обязательного страхования.";

3) пункт 13 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае самостоятельной организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший обязан в соответствии с правилами обязательного страхования в срок не позднее чем за три дня до ее проведения проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения указанных независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) для обеспечения возможности присутствия страховщика при ее проведении.";

4) в подпункте "в" пункта 3 статьи 15 слова "выписка из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица" заменить словами "свидетельство о постановке на учет в налоговом органе";

5) в пункте 1 статьи 16:

а) в абзаце втором слова ", находящихся в собственности или во владении граждан," исключить;

б) абзац третий признать утратившим силу;

в) в абзаце четвертом слова "применением коэффициентов, предусмотренных страховыми тарифами и учитывающих водительский стаж, возраст и иные персональные данные водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период его использования (пункт 2 статьи 9 настоящего Федерального закона)" заменить словами "применением факторов и коэффициентов, учитывающих водительский стаж, возраст и иные данные, характеризующие водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период использования транспортного средства (пункты 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона)";

6) пункт 4 статьи 161 изложить в следующей редакции:

"4. При несоблюдении срока возврата страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора обязательного страхования в соответствии с пунктом 4 статьи 10 настоящего Федерального закона страховщик уплачивает страхователю - физическому лицу неустойку (пеню) в размере одного процента от подлежащей возврату страховой премии или ее части за каждый день просрочки, но не более размера подлежащей возврату страховой премии или ее части.";

7) в статье 30:

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", а также сведения о привлечении владельцев транспортных средств к административной или уголовной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения, необходимые для установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона";

б) в абзаце первом пункта 3 после слов "в виде электронного документа," дополнить словами "проверки достоверности представленных при этом сведений,", слова "предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона" заменить словами "предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона";

в) в подпункте "в" пункта 31 слова "пункта 2" заменить словами "пункта 3".

Статья 2

Приостановить до 30 сентября 2020 года включительно действие подпункта "и" пункта 1 статьи 14 и подпункта "е" пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3881; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4084, 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; "Российская газета", 2020, 29 апреля).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после дня вступления в силу статьи 1 настоящего Федерального закона.

4. Положения статьи 2 настоящего Федерального закона применяются к отношениям, возникшим при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с 1 марта 2020 года.

5. В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее - диагностическая карта), либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (далее - свидетельство о прохождении технического осмотра). При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "е" пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", если не требуется представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра).

6. В случае, если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер, указанных в части 5 настоящей статьи, по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмотра, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

7. Правительство Российской Федерации вправе продлить указанные в статье 2 настоящего Федерального закона и части 5 настоящей статьи сроки, но не более чем на девяносто дней.

Президент Российской Федерации

В. Путин