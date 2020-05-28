Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2006, N 48, ст. 4942; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6438; 2010, N 6, ст. 565; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 1, ст. 32; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; "Российская газета", 2020, 29 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 8 слово "определяются" заменить словом "применяются";

2) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов

1. Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются страховщиками как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Банком России в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона.

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) устанавливаются Банком России в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей транспортного средства, собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также от назначения и (или) цели использования транспортного средства (транспортное средство специального назначения, транспортное средство оперативных служб, транспортное средство, используемое для бытовых и семейных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности (такси).

2. В границах минимальных и максимальных значений базовых ставок страховых тарифов страховщики устанавливают значения базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, в качестве которых могут применяться:

а) назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами или уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если оно повлекло причинение вреда здоровью или смерть одного или нескольких лиц, либо назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (в случае заключения договора обязательного страхования в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами в полном объеме или со дня окончания срока уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью), следующим лицам:

водителям, указываемым в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователю по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями;

б) неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора обязательного страхования, привлечение лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "а" настоящего пункта, к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час или за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (за исключением случаев фиксации данных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, а также случаев, если данные правонарушения сопровождались наступлением страхового случая, учитываемого при определении коэффициента страховых тарифов, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 настоящей статьи);

в) наличие в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему в случае, если страхователем является юридическое лицо;

г) иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

3. Коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России в зависимости от:

а) территории преимущественного использования транспортного средства, которая определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразделения;

б) количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования по фактам наступления гражданской ответственности следующих лиц:

водителей, указываемых в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователя по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а в случае, если страхователем является юридическое лицо, с учетом численности парка транспортных средств, в отношении которых заключаются договоры обязательного страхования;

в) технических характеристик транспортных средств;

ахования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а при наличии такого условия -

характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, возраста водителя);

д) срока действия договора обязательного страхования, сезонного и иного временного использования транспортного средства;

е) иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

4. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может превышать максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное Банком России для соответствующего транспортного средства, скорректированное с учетом коэффициентов страховых тарифов, установленных в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 3 настоящей статьи.

5. Факторы, применяемые страховщиком при установлении значений базовых ставок страховых тарифов, указываются им в методике расчета страховых тарифов, утвержденной в соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

6. Страховщики на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обеспечивают возможность расчета страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также размещают информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов.

7. Банк России устанавливает перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов, а также осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам обязательного страхования.";

3) пункт 13 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае самостоятельной организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший обязан в соответствии с правилами обязательного страхования в срок не позднее чем за три дня до ее проведения проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения указанных независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) для обеспечения возможности присутствия страховщика при ее проведении.";

4) в подпункте "в" пункта 3 статьи 15 слова "выписка из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица" заменить словами "свидетельство о постановке на учет в налоговом органе";

5) в пункте 1 статьи 16:

а) в абзаце втором слова ", находящихся в собственности или во владении граждан," исключить;

б) абзац третий признать утратившим силу;

в) в абзаце четвертом слова "применением коэффициентов, предусмотренных страховыми тарифами и учитывающих водительский стаж, возраст и иные персональные данные водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период его использования (пункт 2 статьи 9 настоящего Федерального закона)" заменить словами "применением факторов и коэффициентов, учитывающих водительский стаж, возраст и иные данные, характеризующие водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период использования транспортного средства (пункты 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона)";

6) пункт 4 статьи 161 изложить в следующей редакции:

"4. При несоблюдении срока возврата страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора обязательного страхования в соответствии с пунктом 4 статьи 10 настоящего Федерального закона страховщик уплачивает страхователю - физическому лицу неустойку (пеню) в размере одного процента от подлежащей возврату страховой премии или ее части за каждый день просрочки, но не более размера подлежащей возврату страховой премии или ее части.";

7) в статье 30:

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", а также сведения о привлечении владельцев транспортных средств к административной или уголовной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения, необходимые для установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона";

б) в абзаце первом пункта 3 после слов "в виде электронного документа," дополнить словами "проверки достоверности представленных при этом сведений,", слова "предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона" заменить словами "предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона";

в) в подпункте "в" пункта 31 слова "пункта 2" заменить словами "пункта 3".

Статья 2

Приостановить до 30 сентября 2020 года включительно действие подпункта "и" пункта 1 статьи 14 и подпункта "е" пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3881; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4084, 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; "Российская газета", 2020, 29 апреля).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после дня вступления в силу статьи 1 настоящего Федерального закона.

4. Положения статьи 2 настоящего Федерального закона применяются к отношениям, возникшим при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с 1 марта 2020 года.

5. В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее - диагностическая карта), либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (далее - свидетельство о прохождении технического осмотра). При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "е" пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", если не требуется представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра).

6. В случае, если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер, указанных в части 5 настоящей статьи, по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмотра, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

7. Правительство Российской Федерации вправе продлить указанные в статье 2 настоящего Федерального закона и части 5 настоящей статьи сроки, но не более чем на девяносто дней.

Президент Российской Федерации

В. Путин