Страховщики присвоят водителям персональный тариф

Злостным нарушителям правил дорожного движения и лишенным прав водителям полис ОСАГО обойдется дороже. Это следует из поправок в закон об ОСАГО, который публикует "Российская газета".

Глобальных поправок, направленных на индивидуализацию тарифа в законе - две. В соответствии с первой страховщики получат возможность назначать тариф для каждого водителя в границах коридора, установленного Центробанком.

Напомним, что для легковых автомобилей физических лиц этот коридор сейчас установлен от 2746 рублей до 4942 рублей. До сих пор страховые компании устанавливали этот тариф для региона. Теперь тариф становится буквально индивидуальным. При его назначении страховщик будет учитывать особенности вождения того или иного клиента.

Так, например, если водитель аккуратен, не попадал в аварии, то есть не приносил убытка страховщику, не нарушает правила, во всяком случае грубо, то страховщик установит для него тариф по нижней планке - 2746 рублей.

Закон предусматривает повышение тарифа для лишенных прав водителей. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования.

ОСАГО будет дороже для водителей, лишенных прав за управление в нетрезвом виде или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования

А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди. В этом случае повышение тарифа будет применяться в течение года, после возврата прав.

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, - неоднократные в течение года грубые нарушения правил. А именно проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом режиме. Таким водителям тариф установят по максимальной планке - 4942 рубля. С учетом всех коэффициентов полис подорожает для них в разы. Чем не стимул соблюдать правила.

Возможно, для нарушителей заведут отдельный повышающий коэффициент. В законе сказано, что Центробанк может устанавливать коэффициенты для иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда. Но каким будет этот коэффициент - пока неизвестно.

Эти поправки вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, то есть 24 августа.

Вторая часть закона посвящена отвязке полиса от диагностической карты до 30 сентября. Связано это с пандемией, из-за которой большинство пунктов техосмотра не работают. Но после окончания карантина автовладельцам необходимо будет пройти ТО и предъявить страховщику диагностическую карту в течение месяца до 31 октября. Если этого не сделать, то в случае аварии страховщик выставит регрессные требования в полном объеме.