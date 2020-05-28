Кабмин выделит более 1 млрд рублей на возврат налогов самозанятым

На возврат самозанятым налога на профессиональный доход, уплаченного в 2019 году, правительство направляет 1,6 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Оказать поддержку этой категории налогоплательщиков ранее распорядился президент Владимир Путин.

Для получения средств людям не нужно обращаться в Федеральную налоговую службу - вся работа будет организована в автоматическом режиме.

"Необходимо лишь мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", - разъяснил председатель правительства механизм.