Самозанятые получили меры поддержки для малого бизнеса

"В условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых, помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ касается граждан, которые платят налог на профессиональный доход. Например, это няни, репетиторы. Они и другие самозанятые смогут претендовать на меры бюджетной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса. Речь идет, в частности, об аренде муниципального имущества по льготным ставкам, льготных кредитах, субсидиях и грантах на открытие и развитие бизнеса, пояснил Вячеслав Володин. Также новый закон дает самозанятым доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и к бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным.

Помощь будет предоставляться как через региональные бюджеты, так и через "Корпорацию МСП" и ее дочерние общества.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Как уточнил на заседании член комитета ГД по экономполитике Рифат Шайхутдинов, документ касается тех самозанятых, которые зарегистрировались в рамках специального налогового режима. Эти граждане при помощи приложения "Мой налог" избавились от лишнего "общения" с налоговиками и платят всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - если с компаниями.

"Этим законопроектом мы стимулируем самозанятых регистрироваться, - подчеркнул депутат. - Они смогут получать такие же меры поддержки и льготы, как и малый и средний бизнес. Это очень важно, особенно сегодня, когда у нас полмиллиона самозанятых в стране и мы рассчитываем на увеличение их числа".