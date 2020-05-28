Консалтинговые услуги стали востребованы удаленным сервисом

Рынок консалтинга в России вошел в рецессию. Шансы выйти победителями из нынешнего кризиса выше у тех компаний, которые опираются на госзаказы и которые смогут оседлать бум цифровизации. Последнюю подхлестнула миграция экономики и госуслуг на удаленный режим работы во время карантина.

Суммарные доходы крупнейших российских консалтинговых групп и компаний - участниц рэнкинга RAEX по итогам 2019 года составили 98,4 миллиарда рублей, увеличившись за год по сопоставимым данным на 2 процента - на фоне трехпроцентной инфляции это равнозначно падению. Итоги прошлых лет были гораздо оптимистичнее: за 2017 год доходы консультантов в рэнкинге прибавили 10 процентов (при инфляции в 2,5 процента), за 2018-й - 17 процентов (4,3 процента).

Впрочем, даже такой - лишь номинально положительный - рост связан с достижениями сравнительно небольших игроков. Тогда как у лидирующей десятки (а на топ-10 приходится 70 процентов всей выручки списка) усредненная динамика дохода стала отрицательной - минус 1 процент за год. Можно ожидать, что отрицательные тенденции на этом рынке будут усиливаться, ведь, как показывает опыт прошлых кризисов, расходы на всякого рода консалтинг идут под нож одними из первых.

Государство - это всё

Самым емким сегментом рынка уже давно выступает ИТ-консалтинг. В 2019 году участники рейтинга заработали здесь 40,3 миллиарда рублей, или 58,8 процента от общей выручки (здесь и далее структура направлений консалтинга приводится без учета компаний "большой четверки"). Большую часть выручки, 29,3 миллиарда рублей, принесли консалтинговые проекты в рамках разработки и системной интеграции и еще 11,4 миллиарда рублей - управленческое консультирование.

Самый солидный заказчик - государство и госкомпании. "Число госзаказов растет, расширяется инфраструктура для сбора, обработки и анализа данных. Крупные телеком-, финансовые и госорганизации в 2019 году не только внедряли передовые решения у себя, но и продавали их другим участникам рынка", - рассказывает Евгений Ефименко, генеральный директор компании "ФОРС-Центр разработки" (ГК ФОРС).

Востребованность услуг отмечается и в текущем периоде. "В начале самоизоляции был очевидный всплеск спроса, когда всей стране пришлось быстро переходить в удаленный режим. Наибольший рост пришелся на решения для онлайн-коммуникаций, системы электронного документооборота, обеспечения информационной безопасности, вычислительные мощности для работы с большими данными", - уточняет Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ.

Второй по объему доходов сегмент консультаций по итогам 2019 года связан с финансовым управлением, на долю которого пришлось 15,2 процента, или 10,5 миллиарда рублей. Драйверами здесь выступают услуги, связанные с финансовым учетом и его методологией, МСФО, а потребность в экономии издержек формирует спрос и на аутсорсинг учетных функций.

Растет интерес и к нефинансовой отчетности, отчетам устойчивого развития и, что естественно, к оценкам рисков. "Актуальность этих направлений сохранится независимо от внешних факторов, поскольку в ее основе лежит меняющееся мышление и новый подход к ведению бизнеса. Это же относится и к направлению аутсорсинга бизнес-процессов, спрос на которое на фоне карантинных ограничений естественным образом увеличился", - поясняет Сергей Шапигузов, президент ФБК Grant Thornton. Карантин спровоцировал усиление спроса и на оценку эффективности работы внутренних финансовых служб и бухгалтерии. "Заказчики просят нас провести расчет возможностей оптимизации рабочего времени для своих финансовых отделов. За время вынужденного снижения бизнес-активности компании сфокусировались на улучшении внутренних процедур, приведении их в полное соответствие с требованиями законодательства", - комментирует Александр Нужный, партнер SCHNEIDER GROUP.

Кризисные закупки

Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам рэкнинга 5,8 миллиарда рублей (8,4 процента суммарной выручки по рейтингу) - по 3,7 и 2,1 миллиарда рублей соответственно. "В прошлом году и в первом квартале 2020 года наблюдался спрос на комплексный due diligence - финансовое, налоговое и юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений, консультирование по налогообложению и трансфертному ценообразованию. В дальнейшем, по нашим оценкам, активность M&A сместится в сторону реализации непрофильных активов и "подбора" активов с рынка, а также в сторону налогообложения - BEPS, изменение соглашений об избежании налогообложения с Кипром, Мальтой, Люксембургом", - делится мнением Ростислав Шатёнок, управляющий партнер ALTHAUS.

Свою лепту внесут и меры государства по поддержке бизнеса - где бюджет, там и строгое отношение к отчетности. "Все новые принятые нормативные акты, связанные непосредственно с пандемией, требуют тщательного изучения и особого внимания к нюансам. Их много, они очень объемны, и часто чтение неподготовленным специалистом может привести к возникновению ошибок и проблем в будущем", - поясняет Клара Валентина Воробьева, руководитель практики налогового консультирования, МЭФ PKF. Схожее мнение и у Никиты Филиппова, заведующего Бюро адвокатов "Де-юре": "Организациям нужна актуальная информация по антикризисным мерам, льготам, отсрочкам и послаблениям для бизнеса в наглядном, упрощенном формате. Например, в виде таблицы с указанием условий для их применения, которую мы регулярно обновляем в соответствии с новациями в законодательстве. Если организация будет своевременно уведомлена о возможности применения отсрочки или рассрочки по налоговым платежам, то сможет скорректировать план на ближайшее время и сумму, отложенную на налоги, либо потратить на иные обязательные платежи, либо сохранить на расчетном счете на случай непредвиденных расходов".

Организациям нужна актуальная информация по антикризисным мерам, отсрочкам и послаблениям для бизнеса

На услугах оценки крупнейшие консалтинговые компании заработали в прошлом году не менее 3,8 миллиарда рублей (5,6 процента от объема по рэнкингу). В текущей ситуации в этом секторе рынка компании связывают в том числе с запросами со стороны финансовых институтов. "Как правило, в кризис происходит перераспределение игроков в различных отраслях, что повлечет рост объема сделок, требующих различные экспертизы. То есть вместо оценки для развития бизнеса более востребованной станет оценка, связанная с проблемными активами. Так же очевидно, что активно продолжат развиваться автоматизация и информатизация во всех областях оценки", - делится мнением Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы компаний SRG.

Совокупный объем доходов участников рейтинга по направлению управлением персоналом составил 1,3 миллиарда рублей (1,9 процента). Консалтинг в области стратегического планирования и маркетинга - 1,007 миллиарда рублей (1,5 процента): из них услуги стратегический консалтинг - 688 миллионов рублей, а маркетинговый консалтинг - 319 миллионов рублей. Доходы компаний - участниц рейтинга в секторе консалтинга в области производства, а в основной массе это строительные аудиты и технологические экспертизы, составили 3,6 миллиарда рублей (5,3 процента).