Лоза разводится с Батыревым

35-летняя актриса театра, кино и ТВ Евгения Лоза разводится с актером Антоном Батыревым.

Об этом она сама рассказала в Instagram, пояснив: не будь она публичной личностью, то "и вовсе не стала об этом упоминать".

"Но раз уж однажды набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна!" - пишет.

По наблюдениям артистки, "люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства"… И здесь Евгении алчных до "жареного" придется разочаровать - не будет громких заявлений. Просто супружеская жизнь актеров закончилась.

"Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно", - подчеркнула Лоза. Выражая надежду, что поклонники отнесутся к решению бывших супругов уважительно.

Евгения Лоза родилась в 1984 году на Украине.

Снимается начала в нулевых - княжна Мери в "Герое нашего времени" 2006-го, проекты "Пиковая дама: Черный обряд", "Пари", "Золушка.ru", "Мой ласковый и нежный мент", "Закрытая школа", видеоклипы группы "Звери", Александра Пономарёва, Neopoleon.

Роман Лозы и Батырева начался на съемках сериала "На качелях судьбы". Поженились они в 2019-м.