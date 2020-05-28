Лукашенко подчеркнул важность сохранения коллективов в условиях пандемии

Озабоченность нарастающим экономическим спадом и положением трудовых коллективов в стране выразил в очередной раз белорусский руководитель 28 мая во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Александр Лукашенко потребовал поддержать людей, в том числе, в подведомственных управлению предприятиях с учетом непростых условий пандемии коронавируса, сообщает его пресс-служба.

Президент поинтересовался у Шеймана текущей ситуацией в подведомственных управлению предприятиях, поскольку, естественно, что и на их деятельности отразилась пандемия с ее экономическими последствиями. Лукашенко пояснил, что во время встреч с руководителями национальных парков, других учреждений высказывались просьбы поддержать коллективы в условиях, когда налицо экономический кризис, границы закрылись, туристические потоки парализованы.

Как проинформировал главу государства его визави, всего в подчинении у управделами функционирует сейчас около более ста предприятий. В нынешних условиях, потребовал президент, "нам ни в коем случае нельзя потерять людей". С учетом конкретной ситуации, добавил он, можно и нужно поддержать людей.

Руководитель страны рассчитывает на то, что "за пару-тройку месяцев экономика заработает и люди начнут перемещаться. Но вот в эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - констатировал он, обратив внимание, что так надо поступать повсеместно.

Во время доклада рассматривался ряд других вопросов, касающихся функционирования управления.

Между тем, минздрав республики сообщил, что в Беларуси на 28 мая зарегистрированы 39 858 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 16 660 пациентов, а всего в стране проведено 499 249 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончалось 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.