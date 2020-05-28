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28.05.2020 15:19
Рубрика: Легковые авто

Машины Ford научились убивать коронавирус в своих интерьерах

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции сотрудникам полицейского управления штата Нью-Йорк по долгу службы доводится перевозить на патрульных машинах не только задержанных, но и доставлять к врачам граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Стражи правопорядка таким образом подвергают себя огромному риску заражения.

Способ защиты служащих на передовой борьбы с эпидемией нашли специалисты компании Ford, основного поставщика патрульных машин полиции штата, его суть - термическая дезинфекция салонов машин.

Фото: www.facebook.com/aaron.robinson.798
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Специально разработанное программа задействует климатическую систему, которая за короткий срок прогревает интерьер служебного автомобиля до 56 градусов Цельсия и поддерживает ее 15 минут. Этого достаточно, чтобы уничтожить весь коронавирус, попавший в салон, даже укрытый в труднодоступных местах.

Процедура активируется принудительно и проделывается на неподвижном автомобиле с включенным двигателем на повышенных оборотах, и сопровождается специальной индикацией на мониторе и миганием аварийных огней. Термическую дезинфекцию новым средством производитель рекомендует проводить после каждого "пассажира".

Система успешно опробована на машинах Ford оперативных служб Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Мичигана, Массачусетса, Огайо и Флориды.

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#Ford